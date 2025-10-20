Slovenkam se po zmagi v Bitoli že nasmiha EP

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije je v drugem krogu skupinskega dela kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2026 v Bitoli premagala Severno Makedonijo z 28:20 in si na moč odprla vrata za preboj na naslednje veliko tekmovanje. Slovenke bodo s kvalifikacijami nadaljevale marca, ko jih čakata obračuna z Nemkami.

Slovenske rokometašice so na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo konec prihodnjega leta na Češkem, Poljskem, Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji, v skupini 3 zabeležile drugo zmago, potem ko so v sredo v prvem ugnale Belgijo. Tudi na drugi tekmi so v odsotnosti kapetanke Tjaše Stanko, Lane Puncer, Mance Jurič in Nine Zulić v Severni Makedoniji predvsem v drugem delu drugega polčasa prišle do odločilne razlike in zanesljive zmage.

Nuša Fegic FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V slovenski izbrani vrsti so bile najučinkovitejše Nuša Fegic s šestimi ter Ana Abina in Ema Hrvatin s po petimi goli, medtem ko je vratarka Maja Vojnovič zbrala 14 obramb. Pri Makedonkah je štiri gole dosegla Ivana Arsenievska. V skupini 3 nastopajo še Nemke, ki so v gosteh premagale Belgijo s 40:21 in zabeležile drugo visoko zmago. Z Nemkami se bodo izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića dvakrat pomerile v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu. Povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami pa bosta aprila prihodnje leto.

"V prvem polčasu je bila naša realizacija precej slaba. Ustvarile smo si lepe priložnosti, a bile premalo natančne. Obramba je bila celo tekmo na pravi ravni, v drugem polčasu pa smo stopnjevale ritem, pritisnile na plin in v zadnjih 15 minutah pokazale našo hitro igro. Ustvarile smo razliko in tekmo pripeljale do konca," je dejala ena bolj vidnih posameznic tekme v Bitoli. "Ti dve zmagi sta zelo pomembni tako za samozavest kot za povezanost ekipe. Zdaj smo še bolj motivirane za marčevski cikel," pa je še dodala najboljša slovenska strelka ob visoki zmagi v Severni Makedoniji.

Dragan Adžić FOTO: AP icon-expand

"Zelo sem zadovoljen z obema tekmama. Ta generacija je tudi na gostovanju v Severni Makedoniji pokazala, da ima potencial, zmagovalni značaj ter pravo energijo. Verjamem, da bomo v novem koledarskem letu kadrovsko bolj popolni in konkurenčni Nemčiji, ki velja za eno največjih evropskih velesil. Na Makedonke smo se pripravili na najboljši možni način in to vendarle realizirali v zadnjih 15 minutah. V obrambi in napadu smo bili vso tekmo na visoki ravni, v zadnje četrt ure pa smo obrambno dvignili ritem in z lahkimi goli napravili razliko ter jim dali vedeti, da se ne morejo kosati z nami," je po tekmi ponosno dejal selektor Dragan Adžić.

Maja Vojnovič FOTO: Profimedia icon-expand

Na zaključni turnir neposredno vodita prvi mesti, dodatno pa bodo napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.