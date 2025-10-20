Svetli način
Drugi športi

Slovenkam se po zmagi v Bitoli že nasmiha EP

Ljubljana, 20. 10. 2025 08.20 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
2

Ženska rokometna reprezentanca Slovenije je v drugem krogu skupinskega dela kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2026 v Bitoli premagala Severno Makedonijo z 28:20 in si na moč odprla vrata za preboj na naslednje veliko tekmovanje. Slovenke bodo s kvalifikacijami nadaljevale marca, ko jih čakata obračuna z Nemkami.

Slovenske rokometašice so na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo konec prihodnjega leta na Češkem, Poljskem, Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji, v skupini 3 zabeležile drugo zmago, potem ko so v sredo v prvem ugnale Belgijo. Tudi na drugi tekmi so v odsotnosti kapetanke Tjaše Stanko, Lane Puncer, Mance Jurič in Nine Zulić v Severni Makedoniji predvsem v drugem delu drugega polčasa prišle do odločilne razlike in zanesljive zmage.

Nuša Fegic
Nuša Fegic FOTO: Aljoša Kravanja

V slovenski izbrani vrsti so bile najučinkovitejše Nuša Fegic s šestimi ter Ana Abina in Ema Hrvatin s po petimi goli, medtem ko je vratarka Maja Vojnovič zbrala 14 obramb. Pri Makedonkah je štiri gole dosegla Ivana Arsenievska. V skupini 3 nastopajo še Nemke, ki so v gosteh premagale Belgijo s 40:21 in zabeležile drugo visoko zmago. Z Nemkami se bodo izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića dvakrat pomerile v marčevskem kvalifikacijskem ciklusu. Povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami pa bosta aprila prihodnje leto. 

"V prvem polčasu je bila naša realizacija precej slaba. Ustvarile smo si lepe priložnosti, a bile premalo natančne. Obramba je bila celo tekmo na pravi ravni, v drugem polčasu pa smo stopnjevale ritem, pritisnile na plin in v zadnjih 15 minutah pokazale našo hitro igro. Ustvarile smo razliko in tekmo pripeljale do konca," je dejala ena bolj vidnih posameznic tekme v Bitoli. "Ti dve zmagi sta zelo pomembni tako za samozavest kot za povezanost ekipe. Zdaj smo še bolj motivirane za marčevski cikel," pa je še dodala najboljša slovenska strelka ob visoki zmagi v Severni Makedoniji.

Dragan Adžić
Dragan Adžić FOTO: AP

"Zelo sem zadovoljen z obema tekmama. Ta generacija je tudi na gostovanju v Severni Makedoniji pokazala, da ima potencial, zmagovalni značaj ter pravo energijo. Verjamem, da bomo v novem koledarskem letu kadrovsko bolj popolni in konkurenčni Nemčiji, ki velja za eno največjih evropskih velesil. Na Makedonke smo se pripravili na najboljši možni način in to vendarle realizirali v zadnjih 15 minutah. V obrambi in napadu smo bili vso tekmo na visoki ravni, v zadnje četrt ure pa smo obrambno dvignili ritem in z lahkimi goli napravili razliko ter jim dali vedeti, da se ne morejo kosati z nami," je po tekmi ponosno dejal selektor Dragan Adžić.

Maja Vojnovič
Maja Vojnovič FOTO: Profimedia

Na zaključni turnir neposredno vodita prvi mesti, dodatno pa bodo napredovale še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

rokomet ep slovenija makedonija
inside1
20. 10. 2025 11.46
Čestitke, v drugem polčasu so tudi malo obrambo okrepile in se je Makedonkam ustavilo. Škoda je le, da Novakova kot zunanja ni več pri strelu. Zuličeve ekipa ne rabi, saj bi jim pokvarile sistem igre. Punce sedaj letijo po igrišču....
borjac
20. 10. 2025 10.39
+1
Proti Makedonkam so naše Slovenske punce dokazale da so kvaliteta , konstantno so igrale , tako da jim tudi "Bitolski kotel" ni mogel do živega , bravooooo Slovenke in seveda tudi zelo dober trenerski štab, BRAVOOOO!!!
