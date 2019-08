Slovenke blestele v polfinalu: Garnbret 1., Lukan 2., Krampl 4.

Janja Garnbretje v balvanih na prvi preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva v japonskem Hačiodžiju že osvojila eno zlato odličje, v četrtek pa bo očitno lovila še drugega, potem ko je bila najboljša slovenska športna plezalka po kvalifikacijah najboljša tudi v polfinalu in se v finalne boje prebila skupaj z rojakinjama Vito Lukanter Mio Krampl, ki sta bili prav tako odlični druga in četrta.

V popoldanski finale pa se ni uspelo uvrstiti nobenemu od slovenskih plezalcev, skozi kvalifikacijsko sito so sicer prišli Domen Škofic(15. v kvalifikacijah), Martin Bergant(23.) in Luka Potočar (26), medtem ko sta praznih rok ostala Jernej Kruder na 28. in Anže Peharcna 41. mestu..