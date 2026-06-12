Slovenke bodo domači del Evropske lige začele z Islandijo

"Predstava ekipe je bila doslej precej pozitivna, saj nismo dolgo časa skupaj, kot je to za reprezentanco normalno. Izboljšuje se povezava s podajalko, saj se nam je Eva Pavlović Mori pozno pridružila. Letos imamo drugačno postavo z nekaj mladimi igralkami. Več imamo taktičnih situacij in rešitev, ki jih lahko postavimo na igrišče, kot lani. To je pomembno, ekipa je bolj kompletna in lahko igra različno vrsto odbojke. To lahko na koncu proti ekipam takšnih kvalitet, s katerimi igramo, naredi razliko," je na novinarski konferenci dejal Alessandro Orefice.

Italijanski strateg se bo skupaj z varovankami danes pomeril z izbrano vrsto Islandije, ki je tekmovanje začela ravno obratno od naših ljubljenk. Islandke so na prvih dveh tekmah vpisale prav toliko porazov, enega proti Avstriji, enega pa proti Slovaški. Na obeh tekmah so izgubile s 3:0, kar pomeni, da v letošnji izvedbi Evropske lige niso dobile niti enega niza. Jasno je, da se Slovenke v tretjo tekmo tekmovanja odpravljajo kot velike favoritinje, a svoje bo treba pokazati na parketu.