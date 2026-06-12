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Slovenke bodo domači del Evropske lige začele z Islandijo

Ljubljana, 12. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Slovenske odbojkarice s 3:0 v nizih odpravile Črno goro.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo danes pomerila na prvi od dveh domačih tekem letošnje Evropske lige. Varovanke Alessandra Oreficeja se pred domačo publiko podajajo z odličnima popotnicama iz Črne gore, kjer so vpisale dve zmagi. Prav toliko jih želijo zbrati tudi doma, prenos prve tekme proti Islandiji boste lahko v prenosu spremljali tudi na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 18.00.

CEV EL (Ž): Islandija - Slovenija
CEV EL (Ž): Islandija - Slovenija
FOTO: VOYO

"Predstava ekipe je bila doslej precej pozitivna, saj nismo dolgo časa skupaj, kot je to za reprezentanco normalno. Izboljšuje se povezava s podajalko, saj se nam je Eva Pavlović Mori pozno pridružila. Letos imamo drugačno postavo z nekaj mladimi igralkami. Več imamo taktičnih situacij in rešitev, ki jih lahko postavimo na igrišče, kot lani. To je pomembno, ekipa je bolj kompletna in lahko igra različno vrsto odbojke. To lahko na koncu proti ekipam takšnih kvalitet, s katerimi igramo, naredi razliko," je na novinarski konferenci dejal Alessandro Orefice.

Italijanski strateg se bo skupaj z varovankami danes pomeril z izbrano vrsto Islandije, ki je tekmovanje začela ravno obratno od naših ljubljenk. Islandke so na prvih dveh tekmah vpisale prav toliko porazov, enega proti Avstriji, enega pa proti Slovaški. Na obeh tekmah so izgubile s 3:0, kar pomeni, da v letošnji izvedbi Evropske lige niso dobile niti enega niza. Jasno je, da se Slovenke v tretjo tekmo tekmovanja odpravljajo kot velike favoritinje, a svoje bo treba pokazati na parketu.

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Prenos obeh tekem slovenskega dela turnirja si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Danes Slovenija igra proti Islandiji, v nedeljo pa proti Latviji. Od 18.00 naprej na Kanalu A in VOYO.

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