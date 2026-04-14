Slovenke bodo Euro začele na Poljskem, Češkem ali v Romuniji

Ljubljana, 14. 04. 2026 14.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Belgija - Slovenija

Slovenske rokometašice bodo v četrtek dobile tekmice in izvedele lokacijo uvodnih tekem na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 3. in 20. decembrom potekalo na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji. V žreb, ki se bo v Katovicah na Poljskem začel ob 18. uri, bodo Slovenke vstopile iz tretjega bobna.

Evropska rokometna zveza je sporočila bobne pred četrtkovim žrebom skupin prvega dela Eura. Kljub jakostni lestvici, kjer Slovenija zaseda 11. mesto, je ta pristala v tretjem bobnu, medtem ko je bilo v prva dva razvrščenih drugih 12 reprezentanc.

Preberi še 'Belgija na tak način še ni izgubila v teh kvalifikacijah'

Ob boku slovenske reprezentance sta še dve sogostiteljici tekmovanja – Turčija in Slovaška, kar pomeni, da sta kot možni destinaciji tekem prvega dela prečrtani Bratislava in Antalya. Tretji boben dopolnjujejo Slovaška, Švica, Avstrija in Ferski otoki, s katerimi se Slovenija v prvem delu prav tako ne bo mogla srečati.

Tjaša Stanko je prva violina slovenske reprezentance.
V prvi boben so bile posajene Norveška, Danska, Madžarska, Francija, Švedska in Nizozemska, v drugega Nemčija, Črna gora, Poljska, Romunija, Španija in Češka, medtem ko četrtega sestavljajo Hrvaška, Srbija, Islandija, Severna Makedonija, Ukrajina in Grčija.

Destinacije, ki jih lahko četrtkov ples kroglic dodeli Slovenkam za dvoboje prvega prvenstva, so poljske Katovice (skupina E), Oradea (skupina A) ali Cluj-Napoca (skupina B) v Romuniji ter Brno (skupina D) na Češkem.

Preberi še Slovenske rokometašice zanesljivo čez Makedonke

V prvem delu evropskega prvenstva bodo reprezentance razporejene v šest skupin. V vsako bo žreb posadil eno reprezentanco iz posameznega bobna. Že predhodno je jasno, da bodo gostiteljice tekmovanja igrale v domačih krajih, medtem ko bo v Oradei nastopala Madžarska.

V drugi del tekmovanja, ki bo potekal v Katovicah in Cluju-Napoci, se bosta uvrstili le dve najboljši reprezentanci posamezne skupine prvega dela. V Romuniji bodo to dvojice skupin A, B in C, na poljskem pa D, E in F. Finalni vikend bo med 18. in 20. decembrom potekal v Katovicah v Areni Spodek.

Tri Slovenke v glavnem žrebu, dve v kvalifikacijah

Slovenija na drugi tekmi premagala Srbijo

bibaleze
Portal
Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Ste tudi vi kupili te izdelke? Preverite, kaj se dogaja
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
dominvrt
Portal
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Delijo brezplačne nasvete vsem, ki želijo prenoviti dom
Delijo brezplačne nasvete vsem, ki želijo prenoviti dom
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Verstappen: Anatomija prvaka
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
