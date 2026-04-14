Slovenke bodo Euro začele na Poljskem, Češkem ali v Romuniji

Evropska rokometna zveza je sporočila bobne pred četrtkovim žrebom skupin prvega dela Eura. Kljub jakostni lestvici, kjer Slovenija zaseda 11. mesto, je ta pristala v tretjem bobnu, medtem ko je bilo v prva dva razvrščenih drugih 12 reprezentanc.

Ob boku slovenske reprezentance sta še dve sogostiteljici tekmovanja – Turčija in Slovaška, kar pomeni, da sta kot možni destinaciji tekem prvega dela prečrtani Bratislava in Antalya. Tretji boben dopolnjujejo Slovaška, Švica, Avstrija in Ferski otoki, s katerimi se Slovenija v prvem delu prav tako ne bo mogla srečati.

Tjaša Stanko je prva violina slovenske reprezentance. FOTO: RZS

V prvi boben so bile posajene Norveška, Danska, Madžarska, Francija, Švedska in Nizozemska, v drugega Nemčija, Črna gora, Poljska, Romunija, Španija in Češka, medtem ko četrtega sestavljajo Hrvaška, Srbija, Islandija, Severna Makedonija, Ukrajina in Grčija. Destinacije, ki jih lahko četrtkov ples kroglic dodeli Slovenkam za dvoboje prvega prvenstva, so poljske Katovice (skupina E), Oradea (skupina A) ali Cluj-Napoca (skupina B) v Romuniji ter Brno (skupina D) na Češkem.