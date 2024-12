Slovenke bodo morale za nastop na svetovnem prvenstvu opraviti s Srbijo

Slovenija, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu na Madžarskem ter v Švici in Avstriji zasedla 10. mesto, je današnji žreb na Dunaju pričakala v prvem jakostnem bobnu. Njene možne tekmice iz drugega jakostnega bobna so bile poleg Srbije še Severna Makedonija, Hrvaška, Turčija, Portugalska, Ukrajina, Slovaška, Izrael, Italija, Kosovo in Litva.

"Dobili smo brez dvoma najzahtevnejše tekmice iz drugega bobna. A nikoli do zdaj na žrebih nismo imeli pretirane sreče. Znova nas čaka trnova pot, a verjamem, da bo slogan 'Slovenija gre naprej' veljal tudi tokrat," je takoj po žrebu dejal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić.