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Slovenke bodo prvi turnir Evropske lige sklenile proti Gruziji

Bar, 06. 06. 2026 13.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Slovenske odbojkarice s 3:0 v nizih odpravile Črno goro.

Slovenske odbojkarice se tudi danes mudijo v Črni gori, kjer jih čaka druga tekma letošnje izdaje Evropske lige. Po tem, ko so v petek s 3:0 nadigrale gostiteljice, jim bo danes nasproti stala izbrana vrsta Gruzije. Varovanke Alessandra Oreficeja bodo lovile novo zmago, končni cilj pa seveda ostaja preboj v Ligo narodov. Srečanje si boste lahko v prenosu ogledali na VOYO, začnemo ob 16.55.

CEV EL (Ž): Gruzija - Slovenija
CEV EL (Ž): Gruzija - Slovenija
FOTO: VOYO

"Nikoli ni lahko pristopiti k prvi tekmi. Še posebej tukaj, ko je bila dvorana zelo glasna. Danes ni bilo lahko igrati, toda igralke so dobro vstopile v tekmo. Na začetku smo bili nekoliko živčni, a to je normalno. Na koncu smo odigrali dobro tekmo. Tudi Črnogorke so dobro igrale, imele nekaj kakovostnih napadov, tako da smo morali na trenutke pritiskati in na koncu smo opravili odlično delo," je po uvodnem slavju povedal selektor slovenske izbrane vrste Italijan Alessandro Orefice.

Slovenke so domače odbojkarice suvereno odpihnile s 3:0. Junakinja tekme za naše reprezentantke je bila nekdanja igralka kamniškega Calcita Fatoumatta Sillah, ki je prispevala 17 točk, Maša Pucelj jih je dodala 14, kapetanka Saša Planinšec pa še deset. Danes jim bo nasproti stala izbrana vrsta Gruzije.

Slovenske odbojkarice evropsko ligo začele z zmago.
Slovenske odbojkarice evropsko ligo začele z zmago.
FOTO: CEV

Za Gruzijke bo to prva tekma na letošnji Evropski ligi, jutri tudi njih čaka dvoboj z gostiteljicami Črnogorkami. Slovenkam v prid govorita tudi zadnji dve srečanji z današnjimi nasprotnicami. Leta 2022 so naše odbojkarice v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo Gruzijke dvakrat premagale, obakrat s 3:0.

Po črnogorskem delu se karavana Evropske lige seli v Slovenijo. Ljubljana bo 12. in 14. junija gostila srečanje naših odbojkaric proti Islandiji in Latviji. Današnjo tekmo boste lahko od 16.55 naprej spremljali na VOYO. Turnir v Ljubljani pa bomo prenašali tudi na Kanalu A.

Slovenske barve v Evropski ligi bodo zastopale naslednje igralke:

- srednje blokerke: Saša Planinšec, Nika Milošič, Klara Milošič in Ajda Gornjec Hodnik;

- organizatorki igre: Eva Pavlović Mori in Žana Ivana Halužan Sagadin;

- korektorici: Eva Zatković in Polona Frelih;

- sprejemalke: Lorena Lorber Fijok, Mija Šiftar, Fatoumatta Sillah in Maša Pucelj;

- prosti igralki: Anja Mazej in Zoja Donko.

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Slovenke na uvodni tekmi evropske lige suvereno čez Črnogorke

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