Slovenke bodo za začetek iskale presenečenje proti Nizozemkam

Slovenke za začetek glavnega dela tekmovanja čaka težko delo, Nizozemska je namreč v vlogi velikega favorita. Nizozemska kljub nepričakovani zamenjavi selektorja - Šved Per Johansson se je odločil, da se bo posvetil zgolj vodenju madžarske ekipe Györi, zato ga je zamenjal njegov rojak Henrik Signell - blesti na na tem evropskem prvenstvu.

Nizozemke, ki so leta 2019 osvojile naslov svetovnih prvakinj, leto pred tem pa bron na evropskem prvenstvu, so v prvi fazi tekmovanja ugnale Islandijo, Nemčijo in Ukrajino. Odsotnost prve zvezdnice Estavane Polman, ki je bila ob nizozemskem naslovu svetovnih prvakinj izbrana za najboljšo posameznico, se pretirano ne pozna.

Tudi Slovenke, ki so v Innsbruck prišle brez osmih igralk z letošnjih olimpijskih iger v Parizu, so v prvem delu opravile dobro delo. Za napredovanje so premagale Slovakinje in gostiteljice Avstrijke.