Slovenke čakata še zadnji oviri na poti do EP

Ljubljana, 23. 03. 2026 14.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Ana Abina

Slovensko žensko rokometno reprezentanco v prvi polovici aprila čakata odločilni tekmi na poti do evropskega prvenstva prihodnje leto na Češkem, Poljskem, Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji. Selektor Dragan Adžić je za tekmi z Belgijo in Severno Makedonijo vpoklical preverjene moči.

Slovenija se bo najprej 8. aprila v Hasseltu pomerila z Belgijo, 12. aprila pa v Velenju še s Severno Makedonijo. V kvalifikacijski skupini 3 je na prvem mestu Nemčija z osmimi točkami, Slovenija je zbrala štiri, Severna Makedonija in Belgija pa po dve.

Na evropsko prvenstvo, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah, bosta potovali po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Slovenske rokometašice so si v dosedanjem delu kvalifikacij priigrale dobro izhodišče. Potem ko so lani jeseni suvereno v Kopru ugnale Belgijo z 29:22 in v Bitoli Severno Makedonijo z 28:20 imajo usodo povsem v svojih rokah. Po marčevskih težavah z virozo, ki je močno vplivala zlasti na razplet druge tekme z Nemčijo, bo slovenska izbrana vrsta vnovič zbrana v polni postavi.

Selektor je na priprave povabil vse ključne rokometašice izbrane vrste v tokratnem olimpijskem ciklusu. Na seznam, ki obsega 18 igralk, je uvrstil krilne igralke Emo Abina, Živo Čopi, Tinkaro Kogovšek in Emo Marijo Marković, zunanje igralke Ano Abina, Špelo Bajc, Ivono Barukčić, Nušo Fegic, Emo Hrvatin, Erin Novak, Tjašo Stanko in Nino Zulić, krožne napadalke Manco Jurič, Natašo Ljepoja in Lano Puncer ter vratarke Dijano Đajić, Majo Vojnović in Luno Mijo Zupan, je zapisala Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Slovensko žensko rokometno izbrano vrsto čakata še zadnji kvalifikacijski preizkušnji za evropsko prvenstvo.
Slovensko žensko rokometno izbrano vrsto čakata še zadnji kvalifikacijski preizkušnji za evropsko prvenstvo.
FOTO: Damjan Žibert

"Na seznamu so iste igralke kot za dvoboja proti Nemčiji. Verjamem, da bodo do reprezentančnega premora vse ostale zdrave in pripravljene. Istočasno čakajo priprave tudi kadetinje in mladinke, ki bodo nove izkušnje nabirale na tekmah s svojima generacijama. Članska reprezentanca je prve korake k pripravi na obračuna z Belgijo in Severno Makedonijo že naredila. Čaka nas nadaljevanje, po katerem verjamem, da si bo reprezentanca priborila novo uvrstitev na veliko tekmovanje," je ob razkritju svojega seznama povedal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

rokomet slovenska ženska reprezentanca seznam igralk kvalifikacije za evropsko prvenstvo

ACH proti Piacenzi: kako jim 'pomaga' nekdanji slovenski selektor?

bibaleze
Portal
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Mislila sem, da ne bom nikoli mama, zmotila sem se
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka po enem letu ponovno samska
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, kozorogi potrebujejo sprostitev
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Ena srečna, drugo čaka globoko razočaranje ...
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
Tina Maze objavila fotografijo brez ličil
vizita
Portal
To se zgodi z mlekom, ko ga predelajo: resnica, ki preseneti vsakogar
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Ali kri pitonov nosi odgovor za hujšanje?
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Mladenič premagal osteoporozo in se vrnil nazaj v šport
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
Pospešuje celjenje in krepi telesno zmogljivost
cekin
Portal
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Davki na gorivo v EU: Slovenija z najvišjim odstotkom
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Vsakih 10 sekund zasluži 46 evrov: zgodba očeta, ki je navdušila
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
Dubajski šejk deli 4.631 zemljišč v vrednosti 1,35 milijarde evrov
moskisvet
Portal
Bila je ljubezen na prvi pogled, a vseeno sta se vzdržala do poroke
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
Najlepše pohodniške poti v Sloveniji
dominvrt
Portal
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Opozorilo veterinarja: Nikoli ne delajte tega s svojo mačko
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
Je vaša hortenzija videti slabo? Tako jo boste rešili
okusno
Portal
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Najboljši načini za uporabo ostankov zelenjave v okusnih jedeh
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
voyo
Portal
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Mož iz ozadja
Mož iz ozadja
Parazit
Parazit
