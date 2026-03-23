Slovenke čakata še zadnji oviri na poti do EP

Slovenija se bo najprej 8. aprila v Hasseltu pomerila z Belgijo, 12. aprila pa v Velenju še s Severno Makedonijo. V kvalifikacijski skupini 3 je na prvem mestu Nemčija z osmimi točkami, Slovenija je zbrala štiri, Severna Makedonija in Belgija pa po dve. Na evropsko prvenstvo, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah, bosta potovali po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Slovenske rokometašice so si v dosedanjem delu kvalifikacij priigrale dobro izhodišče. Potem ko so lani jeseni suvereno v Kopru ugnale Belgijo z 29:22 in v Bitoli Severno Makedonijo z 28:20 imajo usodo povsem v svojih rokah. Po marčevskih težavah z virozo, ki je močno vplivala zlasti na razplet druge tekme z Nemčijo, bo slovenska izbrana vrsta vnovič zbrana v polni postavi. Selektor je na priprave povabil vse ključne rokometašice izbrane vrste v tokratnem olimpijskem ciklusu. Na seznam, ki obsega 18 igralk, je uvrstil krilne igralke Emo Abina, Živo Čopi, Tinkaro Kogovšek in Emo Marijo Marković, zunanje igralke Ano Abina, Špelo Bajc, Ivono Barukčić, Nušo Fegic, Emo Hrvatin, Erin Novak, Tjašo Stanko in Nino Zulić, krožne napadalke Manco Jurič, Natašo Ljepoja in Lano Puncer ter vratarke Dijano Đajić, Majo Vojnović in Luno Mijo Zupan, je zapisala Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Slovensko žensko rokometno izbrano vrsto čakata še zadnji kvalifikacijski preizkušnji za evropsko prvenstvo. FOTO: Damjan Žibert

"Na seznamu so iste igralke kot za dvoboja proti Nemčiji. Verjamem, da bodo do reprezentančnega premora vse ostale zdrave in pripravljene. Istočasno čakajo priprave tudi kadetinje in mladinke, ki bodo nove izkušnje nabirale na tekmah s svojima generacijama. Članska reprezentanca je prve korake k pripravi na obračuna z Belgijo in Severno Makedonijo že naredila. Čaka nas nadaljevanje, po katerem verjamem, da si bo reprezentanca priborila novo uvrstitev na veliko tekmovanje," je ob razkritju svojega seznama povedal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.