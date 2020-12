Slovenke EP začenjajo proti gostiteljicam

Ker je Herning naknadno postal gostitelj dodatne skupine evropskega prvenstva, obenem pa bo celotno tekmovanje potekalo v skladu s striktnimi preventivnimi zdravstvenimi protokoli, so organizatorji vsem reprezentancam že vnaprej določili natančne urnike aktivnosti. Bregarjeve izbranke so bile tako primorane dan pred tekmo svoj edini trening začeti ob 14. uri, in sicer na improviziranem igrišču v eni izmed hal športnega kompleksa v Herningu. Poprej so opravile še obvezno fotografiranje za potrebe evropskega prvenstva. Z dvorano Jyske Bank Boxen, v kateri bodo potekale tekme evropskega prvenstva, se bodo spoznale na dan tekme ob 11. uri.

Zadnja obračuna z Dankami segata v kvalifikacije za prejšnje evropsko prvenstvo. Petkove tekmice so bile na obeh tekmah boljše – sredi septembra 2017 so bile boljše z 28:22, konec maja 2018 v Celju pa z 29:23.

Slovenske rokometašice bodo na evropskem prvenstvu nastopile sedmič v svoji zgodovini, obenem pa bo to zanje peto zaporedno veliko tekmovanje. Najvišje na zaključnih turnirjih stare celine so se zavihtele leta 2004, ko so na Madžarskem osvojile deveto mesto. Dve leti pred tem so svoj premierni nastop sklenile kot desete, v Franciji so bile leta 2018 13., na Švedskem leta 2016 14., dvakrat pa 16. (na Švedskem leta 2006, na Danskem in Norveškem leta 2010).

Uroš Bregar, selektor ženske članske reprezentance: "Vesel sem dejstva, da so vsa dekleta vključena v trenažni proces in da bomo proti Danski lahko nastopili z vsemi močmi. Od tekmic lahko pričakujemo, da bodo igrale trdno obrambo in iz nje izhajale v nasprotne napade. Naša naloga bo, da to nevtraliziramo, in sicer tako, da v napadu dosegamo zadetke. Obenem se bo treba hitro vračati v obrambo."

Barbara Lazović, slovenska reprezentantka:"Vsaka prva tekma na prvenstvih je najtežja. A led moramo prebiti. Še posebej težko nam bo, ker bomo prvič nastopile v takšni postavi in ker nismo imele na voljo pripravljalnih tekem, da bi se uigrale. A tako pač je, proti Dankam bomo skušale pokazati največ, česar smo v tem trenutku sposobne."

Nina Žabjek, slovenska reprezentantka:"Proti Danski bomo morale igrati hrabro ter hitro in veliko teči. Tekmice igrajo hitro, poleg tega odlično streljajo z razdalje in so dobre v igri ena na ena. Premorejo kakovostne posameznice."