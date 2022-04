Slovenke klonile proti Črnogorkam

Slovenija je doživela tretji poraz v pokalu Evropske rokometne zveze (EHF). To je namenjeno reprezentancam, ki ne nastopajo v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji.

Po nepopolnem krogu je v vodstvu Norveška – branilka evropskega naslova bo drevi gostovala pri Severni Makedoniji – z osmimi točkami, Črna gora je zbrala šest, Slovenija štiri, Severna Makedonija pa je brez njih.

Slovenija je pred današnjo tekmo dvakrat premagala Severno Makedonijo (29:28 in 27:20) ter dvakrat izgubila z Norveško (21:26 in 17:29).

Slovenke so se na zadnji medsebojni tekmi na lanskem svetovnem prvenstvu v Španiji poigrale s Črnogorkami in jih visoko premagale z 28:18. Njun današnji obračun v največji slovenski dvorani je bil veliko bolj izenačen in negotov, zmage pa so se veselile izbranke legendarne črnogorske rokometašice Bojane Popović. Do 48. minute je bila tekma povsem odprta (23:24), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so Slovenke popustile. V 57. minuti je njihov zaostanek znašal pet golov (26:31) in jasno je bilo, da bodo doživele poraz.