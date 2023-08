Slovenke klonile tudi proti Belgijkam

Tretji nastop na EP po letih 2015 in 2019 so slovenske odbojkarice odprle z porazom. Kljub borbeni predstavi so bile v petek po treh nizih premočne poljske tekmice. Danes so Slovenke znova prikazale borbeno igro, gostiteljicam odvzele niz in skoraj izsilile še petega.

Uvodna niza so Belgijke dobile dokaj prepričljivo, v tretjem pa so slovenske odbojkarice prikazale svojo pravo igro, nadzorovale potek in prišle do svojega prvega niza na tem EP. V četrtem so se z domačinkami borile vse do konca, a so bile v zaključku nekoliko bolj zbrane Belgijke, ki so zadnji niz dobile s 34:32.