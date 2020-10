Slovenke med osem najboljših na EP

Po dnevu premora se je s tekmami 4. kroga nadaljeval skupinski del evropskega prvenstva do 17 let. Slovenske odbojkarice so prosto nedeljo izkoristile za trening in počitek ter pripravo na obračun z Bolgarijo, na katerem bi jim zmaga že prinesla uvrstitev med najboljših osem reprezentanc in možnost uvrstitve na svetovno prvenstvo prihodnje leto. To jim je uspelo pod vodstvom selektorja Sama Miklavca, Slovenke so obračun dobila s 3:0 (20, 25, 15), že jutri pa jih čaka dvoboj s Slovaško.

V končnici prvega niza je bila dvakrat zopet uspešna Gradišnik Klanjščkova (24:19), ki je ob tem izkoristila še drugo zaključno žogo. Bolgarke so v drugem nizu povedle z 19:13, Miklavc pa je v igro vrnil Gradišnik Klanjščkovo, zatem še Lebanovo. Bolgarke so ostale v ospredju (21:16). Nato je Godčeva odlično servirala, Čižmanova in Javornikova sta dobro igrali ob mreži, Cikačeva v obrambi, razlika se je stopila, po napaki Bolgark celo na 23:22. Klanjščkova je izničila prvo zaključno žogo in dodala še točko za izenačenje na 24:24. Sledila je napaka bolgarske podajalke Margerite Guncheve, Gradišnik Klanjščkova je napadla še za 26:25, sledil je as Javornikove za 27:25.

Slovenke so v tretjem nizu vodile s 17:11, Bolgarke so razliko zmanjšale na štiri točke (19:15). Javornikova je uspešno varala za 20:15, Lebanova pa s svojo dvanajsto točko povišala na 22:15. V samem zaključku srečanja je bila spet prodorna Gradišnik Klanjščkova. Dudova je z napako slovenski vrsti podarila zaključno žogo, Javornikova pa je še s svojim tretjim asom na tekmi Sloveniji zagotovila zmago s 25:15 in uvrstitev med osem najboljših reprezentanc Stare celine.