Slovenke na EP v boj za uvrstitev med 9. in 16. mestom

Ekipi selektorja Jerneja Rantaha na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva do 17 let v Črni gori ni uspelo vknjižiti prvih točk. Rokometašice Hrvaške so v tekmo vstopile z jasnim ciljem – priigrati si zmago, s katero bi se v nadaljevanju turnirju pridružile reprezentancam v boju za najvišja mesta in to jim je, na žalost ljubiteljev slovenskega rokometa, tudi uspelo. Slovenska reprezentanca je v obračun vstopila nekoliko zaspano, kar so južne sosede s pridobim izkoristile in si priigrale zgodnje vodstvo s 4:0. Zasedba Slovenije je po začetnem zaostanku iskala priložnost za priključek, a s težavo kljubovala napadalno učinkovitim in obrambno čvrstim Hrvaticam. Kar sedem od 11 zadetkov Slovenk v prvem delu igre sta družno dosegli Nika Ocepek in Azra Zulić. V nadaljevanju se je zasedba v beli športni opravi postavila na noge, delni izid drugega polčasa pa je znašal 14:14. Izbranke trenerja Rantaha so do konca obračuna dosegle 25 zadetkov, kar je za predstavnice Slovenije najvišja strelska bera tega turnirja. A prednost hrvaške ekipe in njena zanesljiva zmaga ni bila nikoli resnično ogrožena, rezultat ob zadnjem zvoku sirene v Podgorici pa je bil 25:32.

Najboljša strelka slovenske izbrane vrste, ob Katji Vuković pa tudi prva strelka dvoboja, je bila Azra Zulić, ki je dosegla devet zadetkov. Pet jih je zbrala Nika Ocepek, Nena Černigoj pa je tekmo sklenila s štirimi goli na svojem računu. "Tekme s Hrvaško nismo začeli dovolj zbrano in na začetku smo dopustili tekmicam preveč lahkih golov. Skozi celoten dvoboj nismo igrali dovolj agresivno v obrambi. Hrvaški čestitam za zmago in preboj med najboljših osem reprezentanc prvenstva, mi pa se bomo dobro pripravili za tekmo z Avstrijo, ki nas čaka v torek," je za uradno spletno stran RZS dejal selektor Rantah.

Slovenija bo na parket torej znova stopila v torek, ko našo izbrano vrsta čaka prvi obračun drugega dela evropskega prvenstva. V nadaljevanju turnirja se bodo slovenske rokometašice borile za uvrstitev med 9. in 16. mestom.

Izid, EP za dekleta do 17 let, skupina B:

Slovenija – Hrvaška 25:32 (11:18)

Slovenija: Vuk, Behin 1, Matekovič, Bukovec 1, Jazbinšek 1, Ocepek 5, Zulić 9, Cerovak, Kolobarič 1, Kogovšek 2, Udovč 1, Posega, Dodič, Černigoj 4, Simič 1, Bolčič.