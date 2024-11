'Če bomo igrali tako kot proti Črnogorkam, bomo na EP konkurenčni'

Slovenska ženska članska rokometna reprezentanca je v Ajdovščini odigrala pripravljalno tekmo pred bližajočim se evropskim prvenstvom, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile Avstrija, Švica in Madžarska. Po slabšem začetku in koncu obračuna so Črni gori morale priznati premoč z 28:29. Selektor pomlajene reprezentance Dragan Adžić je prepričan, da je Slovenija sposobna mešati štrene favoritinjam.

OGLAS

Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pisal se je 13. december 1995, ko je slovenska ženska članska reprezentanca zadnjič gostovala na legendarnih Policah. Simona Šturm, Irma Kapidžić, Tatjana Polajnar, Marjeta Marton in ostale so se takrat v Ajdovščini pomerile z reprezentanco Francije. Skoraj 29 let kasneje je mesto burje znova gostilo izbrano vrsto slovenskih rokometašic na zadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na prvenstvo stare celine.

Nekaj dni pred devetim nastopom na evropskih prvenstvih so slovenske rokometašice v mestu burje opravile zadnji uradni preizkus. Pred polnimi tribunami ajdovske dvorane so se proti Črnogorkam javnosti prvič predstavile v novi, zelo pomlajeni zasedbi, ki bo barve Slovenije zastopala v naslednjih letih. "Črna gora je po zadnjem evropskem prvenstvu svoji bronasti ekipi dodala še štiri, pet igralk, zato je ta predstava naših deklet nekaj velikega. Na drugi strani za razliko od olimpijskih kvalifikacij, ko smo jo premagali, v naši ekipi manjka osem igralk. Izjemno sem ponosen na naša dekleta, tudi na pokazano na začetku in koncu. Upam, da takšno sproščenost in energijo prikažemo tudi na evropskem prvenstvu. Takšna igra in trud nam bosta omogočala konkurenčne predstave. Hvaležen sem tem dekletom za vse, kar dajejo za reprezentanco. Takšno tekmo proti eni najboljših evropskih reprezentanc smo potrebovali. Tjaša Stanko in Ana Abina imata manjše zdravstvene težave, a verjamem, da bomo tudi z njima nemoteno nadaljevali treninge vse do obračunov v Innsbrucku," je izčrpen selektor Slovenk Dragan Adžić. Izbranke slovenskega selektorja so dvoboj s tekmicami, ki bodo na bližajočem se prvenstvu branile bronasto kolajno iz leta 2022, ko je tekmovanje potekalo tudi pri nas, začele nekoliko zadržano.

Maja Svetik FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ob koncu šeste minute je po 0:4 prvi slovenski gol dosegla Maja Svetik, sicer otrok lokalnega ženskega rokometnega kluba. Po prebitem ledu je slovenska vrsta iz minute iz minute prevzemala pobudo. Po izjemno močnem strelu z razdalje Ane Abina in zadetku Žive Čopi z desnega krila pa je Slovenija tik pred iztekom 10. minute zaostajala le še za gol (5:6). Velika želja in borbenost v slovenski vrsti nista pojenjali. Tjaša Stanko je s svojim drugim in četrtim slovenskim zadetkom v prazno mrežo tekmic po 12 minutah izid poravnala na 12:12. Kmalu za tem je nova slovenska kapetanka imela priložnost, da s strelom čez celotno igrišče poskrbi tudi za vodstvo, a zatresla le okvir vrat. Žoga se je odbila v roke Svetikove, ki je vendarle zadela za 7:6 in poskrbela za prvo minuto odmora črnogorske klopi.

Tjaša Stanko (levo) je kapetanka Slovenk. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenke so še naprej narekovale ritem igri in na začetku 24. minute z novim projektilom Ane Abina prvič povedle za štiri zadetke. S takšno razliko sta ekipi odšli tudi na glavni odmor (15:11). Novi rod slovenskih rokometašic, ki so ga s tribun z velikim zanimanjem spremljale tudi nekdanje reprezentantke Amra Pandžič, Tamara Mavsar, Barbara Lazović in Branka Mijatović, je tudi po vrnitvi na igrišče navduševal s hitro, poletno igro. Stankova je slovensko prednost prvič povišala na pet golov (18:13), tik za tem je zadela še Ema Abina, Maja Vojnovič je dodala novo obrambo, Ema Marija Marković pa ob koncu 38. minute povišala na 20:13.

Tudi po zaslugi dobrih obramb vratarke Dijane Đajić so Slovenke lepo prednost, ki je vmes znašala tudi +8 (22:14), držale vse do 50. minute, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je raven njihove igre močno padla. Dobrih pet minut pred zadnjim zvokom sirene so jim Črnogorke povsem zadihale za ovratnik (25:26), v 57. minuti pa so jim Slovenke že gledale v hrbet (26:27). Po Adžićevi minuti odmora so zaostale za tri gole (26:29), v izdihljajih tekme pa so se le približale na končnih 28:29. V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Stankova s sedmimi goli. Ana Abina in Nataša Ljepoja sta jih dosegli po pet.

Erin Novak in Ana Abina FOTO: Damjan Žibert icon-expand