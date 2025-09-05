Slovenke navdušile v Kopru s štirimi finali

Navdušila je mlada Rosa Rekar , ki je bila komaj 23. v kvalifikacijah, v finalu pa z višino 44+ osvojila četrto mesto. Lučka Rakovec , ki je bila po kvalifikacijah tretja, je z višino 39+ poskrbela za šesti dosežek polfinala, enako višino je dosegla tudi Lucija Tarkuš , ki je vpisala sedmo mesto. Slovenski pridih je tudi pri uspehu osme Belgijke Heloise Doumont , ki jo trenira Slovenec Urh Čehovin .

Janja Garnbret , ki je vodila že po kvalifikacijah, je v polfinalu skoraj osvojila vrh smeri. Dotaknila se je zadnjega oprimka, a ga ni zadržala. Z dosežkom, višino 48, je prevzela vodstvo. Pod steno je bila le še Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki je prav tako kot najboljša Slovenka padla na zadnjem oprimku za delitev prvega mesta polfinala.

"Vzdušje je bilo v bistvu takšno, kot sem ga pričakovala, res veliko ljudi, veliko navijanja, tako da res dobro, sem vesela. Upam, da bo jutri še bolj noro, in še to, da smo štiri Slovenke v finalu, je fantastično, tako da smo dobro opravile," je dejala Garnbret, za katero je dolg dan.

Začela ga je s kvalifikacijami, ko je premagala obe smeri do vrha, nato pa je zvečer sledila še ena zahtevna preizkušnja. Zato ne more reči, da je bil polfinale rutina.

"Za vsako smer se je treba enako pripraviti, ne glede na to, ali so kvalifikacija ali je polfinale ali finale. Dan je bil dolg, to je vedno najbolj naporen dan, ko so kvalifikacije in polfinale v enem dnevu, tako da se vedno veselim, da lahko grem čim hitreje spat, da dolgo spim in da se spočijem za finale," je dejala.

Želela si je zadržati vrh polfinalne smeri: "Absolutno. Želela bi si, da mi ne bi zmanjkalo časa, ker potem ne bi bile izenačeni s Seo. Bilo je, kot je bilo, jutri moram hitreje plezati v finalu, in to je to. Sicer pa je lepo biti nazaj na tekmi. Jutri upam, da bom uživala, da bom plezala samozavestno, da bom tista ta prava Janja."