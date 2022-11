Slovenke po Dankah in Srbkinjah ugnale še Hrvatice

Potek drugega dela turnirja

V drugi del tekmovanja so se uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križali pa sta se skupini A in B , ki sedaj tvorita skupino I ter C in D, ki tvorita skupino II. Glavni del tekmovanja poteka v ljubljanski dvorani Stožice, kjer nastopajo reprezentance iz skupine A in B, ter skopski dvorani Boris Trajkovski, kjer tekmujejo izbrane vrste iz skupine C in D. Prvi dve mesti iz skupin I in II vodita neposredno v polfinale, tretje mesto pa v tekmo za peto mesto. Obe polfinalni tekmi ter tekme za peto, tretje in prvo mesto bodo med 18. in 20. novembrom potekale v Ljubljani.