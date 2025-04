Slovenke po novi dramatični tekmi ostale brez svetovnega prvenstva

Slovenske rokometašice prvič po letu 2016 ne bodo nastopile na velikem tekmovanju. Po petih zaporednih nastopih na evropskih prvenstvih – na Švedskem 2016, v Franciji 2018, na Danskem 2020, v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji 2022 ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 –, štirih na svetovnih prvenstvih – v Nemčiji 2017, na Japonskem 2019, v Španiji 2021 ter na Danskem, Švedskem in Norveškem 2023 – ter na lanskih olimpijskih igrah v Parizu so jim to preprečile Srbkinje, ki so bile po dveh srditih bojih v Celju in Boru boljše za dva gola.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so bledo odprle odločilen dvoboj za uvrstitev na mundial. Po seriji napak so si po vsega sedmih minutah pridelale zaostanek petih golov, tako da so na slovenski klopi zahtevali minuto odmora.