Slovenke po novo zmago proti Madžarski

Slovenska rokometna reprezentanca v Stožicah igra še zadnjo tekmo drugega dela evropskega prvenstva za ženske v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Možnosti za uvrstitev v polfinale še obstajajo, a Slovenke niso odvisne same od sebe. Punce so bile pred tekmo optimistične, zavedajo se, da zanje šteje le zmaga. Žalost po nesrečnem porazu proti Norvežankam je pozabljena, Slovenija se v boj podaja z vsemi močmi.

icon-expand Razočaranje po tekmi z Norveško. FOTO: Damjan Žibert Slovenija trenutno v ljubljanski skupini I zaseda četrto mesto na lestvici. Za nastop v polfinalu bo poleg zmage proti Madžarski nujno, da se skladajo tudi ostale številke. Norveška mora premagati Dansko, Hrvatice pa morajo remizirati ali premagati Švedinje, kar pa bi bilo, roko na srce, pravo malo presenečenje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke