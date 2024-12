Slovenke po suvereni predstavi prišle 'na okus': Proti Avstrijkam 'na glavo'

OGLAS

Slovenske rokometašice so v največjem mestu na Tirolskem dosegle prvo zmago. Po četrtkovem porazu proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam z Norveške s 26:33 so tokrat v vseh elementih igre zasenčile tekmice s Slovaške in zanesljivo zmagale z razliko 13 golov.

Tjaša Stanko je s 16 doseženimi zadetki celo prva strelka turnirja. FOTO: AP icon-expand

Odločitev o slovenskem napredovanju v glavni del tekmovanja, ki bo med 5. in 11. decembrom na Dunaju, bo padla po ponedeljkovi tekmi proti Avstrijkam, ki se bo v olimpijski dvorani v Innsbrucku pričela ob 18. uri. Slovenkam za napredovanje zadostuje že remi. Po dveh krogih imajo Norvežanke štiri točke, Slovenke in Avstrijke po dve, Slovakinje pa so brez njih. V glavni del tekmovanja se bodo uvrstile le prvo- in drugouvrščene iz Innsbrucka.

Selektor Dragan Adžić je zavoljo prevelike kakovostne razlike priložnost za igro praktično ponudil vsem svojim varovankam, najbolj obremenjene so tako lahko prihranile nekaj moči za veliko usodnejši ponedeljkov obračun proti enim od treh sogostiteljic letošnjega celinskega tekmovanja iz Avstrije. V slovenski reprezentanci sta bili na najbolj učinkoviti Stanko z devetimi in Abina s sedmimi goli. Nuša Fegic in Nataša Ljepoja sta dosegli po šest zadetkov, vratarka Vojnovičeva je zbrala deset obramb.

Dragan Adžić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Borile smo se od prve do zadnje minute, tekmice pa vseskozi imele pod nadzorom. Ključna je bila naša dobra obramba, ki nam je omogočila številne nasprotne napade. V ponedeljek nas čaka tekma za biti ali ne biti proti Avstrijkam. Me bomo šle na 'glavo', upam na ugoden razplet," je po visoki zmagi za uradno spletno stran RZS dejala Nataša Ljepoja.

"Občutek po zmagi je fenomenalen. V začetku prvega polčasa smo imele preveč tehničnih napak, ko smo strnile obrambo, pa je stekla tudi naša igra v napadu. Na Avstrijke se bomo temeljito pripravile in dale vse od sebe, da gremo na Dunaj," je dodala novinka na velikem tekmovanju Ivona Barukčić.

"Ta tekma nam je dala ogromno. Za veliko večino nove generacije naših deklet je bil to prvi obračun, na katerem so bile favoritinje in so bile pod pritiskom, da ga morajo dobiti. A odzvale so se fenomenalno. Izjemno sem zadovoljen s prikazanim celotne ekipe. pomembno je tudi, da smo ostali zdravi. V ekipo se je vrnila Maja Svetik, ki s svojo veliko borbenostjo lahko veliko pomaga. Sedaj komaj že čakamo ponedeljkovo tekmo z Avstrijo. Verjamem, da bomo tudi po tej tekmi ostali nasmejani kot do sedaj!" pa je misli strnil selektor Adžič.