Slovenke po treh zaporednih porazih zgolj za 13. mesto na rokometnem SP

Slovenke so na zadnjem obračunu drugega dela prvenstva češkim tekmicam dobro sledile, sredi 26. minute pa so te ušle na do tedaj najvišjo prednost štirih zadetkov (14:10). S takšno razliko sta se ekipi odpravili tudi na glavni odmor (17:13). V nadaljevanju so slovenske rokometašice zaigrale bolj preudarno. Na začetku 35. minute je Erin Novak s sedmih metrov znižala na 15:17, a nato njena ekipa ob dveh igralkah več v polju tega ni znala nadgraditi.

Na tribunah je med slovenskimi navijači znova završalo ob koncu 38. minute, ko je Ema Marković Slovenijo približala le na zadetek (18:17). A znova sta sledili dve zaporedni izgubljeni žogi, po katerih so se Čehinje iz nasprotnih napadov oddaljile na 21:17. Slovenske rokometašice so nato zapretile še dvakrat. Na začetku 46. minute je Tjaša Žener zadela za 21:22, osem minut kasneje pa Nika Ocepek za 22:23. Kljub temu so bile za dokončen priključek in piko na i Slovenke vedno za odtenek prekratke.



V slovenski vrsti je bila z osmimi zadetki najboljša Novakova, po štiri sta dodali Azra Zulić in Nika Ocepek. Pri Čehinjah je sedemkrat zadela Barbora Kroftova.

Izid, SP deklet do 20 let, drugi del, skupina 3:

Češka - Slovenija 26:23 (17:13)

Slovenija: Taeng on Čokelc, Černigoj, Kogovšek, Novak 8, Tomc, Barukčić, Zulić 4, Ocepek 4, Žener 2, Marković 1, Hilj, Klemenčič 3, Dobnik 1, Kolobarič, Kuralt, Đajić.

Že odigrano:

Angola - Slovenija 25:21 (15:7)

Slovenija: Taeng on Čokelc, Černigoj 4, Novak 6, Polak, Tomc, Barukšić, Zulić 2, Ocepek, Artelj, Žener 3, Marković 2, Klemenčič 4, Dobrnik, Kolobarić, Kuralt, Đajić.