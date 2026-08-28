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Slovenke pometle z Madžarkami in zasedle tretje mesto v skupini

Istanbul, 28. 08. 2026 16.38 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Slovenija - Madžarska

Slovenske odbojkarice so uspešno končale skupinski del evropskega prvenstva. Varovanke Alessandra Oreficeja so na zadnji tekmi s 3:0 pometle z Madžarkami in tako še potrdile tretje mesto v skupini A. Slovenke so si tako, vsaj na papirju, zagotovile lažje tekmice v osmini finala.

Slovenija - Madžarska
Slovenija - Madžarska
FOTO: Profimedia

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi predtekmovalne skupine A je s 3:0 premagala Madžarsko ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom. Izbranke Alessandra Oreficeja v igri niso blestele, v to jih neprepričljive in nemotivirane Madžarke, ki so prvenstvo končale brez zmage, niti niso prisilile. Vodile so le na začetku tekme, ko so nekateri celo pomislili na možnost slovenskega taktiziranja in izbiranja tekmic v osmini finala. V primeru četrtega mesta bi se namreč pomerile z zmagovalko skupine C, to pa je Belgija, ki je po nekaterih mnenjih slabša reprezentanca od Nizozemske.

Pri izidu 5:9 v prvem nizu je Orefice zahteval odmor, malo povišal glas, kar je pozitivno vplivalo na igralke. Hitro so vzpostavile ravnotežje, tekmice ujele, nato pa prevzele pobudo in zanesljivo dobile prvi niz. V drugem nato tovrstnih težav ni bilo, čeprav je selektor ob koncu v igro poslal tudi rezervistki Polono Frelih in Žano Godec, na servis pa tudi Izo Koren in Pio Cvijić. Slovenke so si odločilno prednost priigralo po izidu 16:14, ko so dobile štiri zaporedne točke.

Slovenija - Madžarska
Slovenija - Madžarska
FOTO: CEV

Sredi tretjega niza je Orefice s klopi potegnil še druge rezervistke, ki pa z bledimi Madžarkami niso imele težkega dela. V slovenski vrsti je bila z 11 točkami najučinkovitejša Nika Milošič, ki je prispevala tudi štiri bloke, Fatoumatta Silah jih je prispevala osem, Frelih pa sedem. S 13 točkami je bila najučinkovitejša igralka tekme Anett Nemeth, ki so se jo Slovenke najbolj bale, a so jo uspele zaustaviti, da ni imela bistvenega vpliva na izid. Zmaga Slovenk je bila že šesta v uradnih medsebojnih tekmah z Madžarkami, ki so na šestih tekmah osvojile vsega en niz.

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