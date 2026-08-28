Slovenke pometle z Madžarkami in zasedle tretje mesto v skupini

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi predtekmovalne skupine A je s 3:0 premagala Madžarsko ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom. Izbranke Alessandra Oreficeja v igri niso blestele, v to jih neprepričljive in nemotivirane Madžarke, ki so prvenstvo končale brez zmage, niti niso prisilile. Vodile so le na začetku tekme, ko so nekateri celo pomislili na možnost slovenskega taktiziranja in izbiranja tekmic v osmini finala. V primeru četrtega mesta bi se namreč pomerile z zmagovalko skupine C, to pa je Belgija, ki je po nekaterih mnenjih slabša reprezentanca od Nizozemske.

Pri izidu 5:9 v prvem nizu je Orefice zahteval odmor, malo povišal glas, kar je pozitivno vplivalo na igralke. Hitro so vzpostavile ravnotežje, tekmice ujele, nato pa prevzele pobudo in zanesljivo dobile prvi niz. V drugem nato tovrstnih težav ni bilo, čeprav je selektor ob koncu v igro poslal tudi rezervistki Polono Frelih in Žano Godec, na servis pa tudi Izo Koren in Pio Cvijić. Slovenke so si odločilno prednost priigralo po izidu 16:14, ko so dobile štiri zaporedne točke.