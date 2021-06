Slovenke nadaljujejo niz zmag v srebrni ligi

To je bila peta zmaga varovank Gregorja Rozmana na prav toliko tekmah v letošnji srebrni ligi. Na prvem turnirju v Luksemburgu niso izgubile niti niza, v petek pa so Izraelke prve odvzele niz slovenski izbrani vrsti. Tokrat je bil Luksemburg daleč od podobnega izkupička.

V nedeljo ob 20. uri bodo Slovenke, ki so si že pred začetkom turnirja zagotovile nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice prav tako v Mariboru, čaka še dvoboj proti Avstrijkam. Slednje so danes premagale Izrael s 3:0 in se prav tako uvrstile na zaključni turnir. Slovenke za prvo mesto v skupini A potrebujejo en osvojen niz proti severnim sosedam.

Iz skupine B bosta prihodnji petek in soboto v Mariboru igrali prvouvrščena Portugalska in druga Bosna in Hercegovina.