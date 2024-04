Italijanke so generalka za olimpijske kvalifikacije

Slovenke so prvi test tedna opravile brez težav, s pomlajeno zasedbo so v Latviji zmagale s 34:16. To je bila tretja zmaga na petih tekmah in so s šestimi točkami na drugem mestu skupine, vodijo Francozinje z 10 točkami. Italija je pri štirih točkah. Na EP sicer potujeta dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe. "Dekleta so res odlično opravila delo, ponosna sem nanje. Čaka nas še tekma z Italijo, poznamo se, a se zavedamo, da moramo zmagati. Misli pa so večinoma že usmerjene v naslednji teden. Tudi če se pripravljamo na Nemčijo, Črno goro in Paragvaj, imamo toliko kakovosti, da znamo ostati osredotočene na tekmo z Italijo," pred odločilno tekmo kvalifikacij pravi izkušena vratarka Amra Pandžić.