Svetli način
Drugi športi

Slovenke potujejo na svetovno prvenstvo, na koncu šeste v Evropi

Ljubljana, 07. 10. 2025 21.41 | Posodobljeno pred 16 dnevi

N.M.
Končano je evropsko prvenstvo v flag footballu, brezkontaktni različici ameriškega nogometa, panogi, ki bo prvič tudi del olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028.

Pariz je od 24. do 27. septembra gostil 19 ženskih in 24 moških reprezentanc v flag footballu, poleg fantov so prvič na evropskih članskih prvenstvih nastopila tudi dekleta.

Skupinski del sta obe naši reprezentanci končali na 2. mestu. Fantje so poleg Belgije, Finske in Poljske premagali tudi bivše evropske prvake Nemce, edini poraz pa so v skupinskem delu doživeli proti Dancem. Dekleta so v skupinskem delu premagala Švico, Nizozemsko in Izrael, izgubile pa proti reprezentanci Avstrije. Obe reprezentanci sta se uvrstili v četrtfinale.

Dekleta so četrtfinalno tekmo izgubila proti kasnejšim evropskim prvakinjam iz Velike Britanije. Fantje pa so priznali premoč proti kasnejšim nosilcem srebrne medalje, reprezentanci Avstrije. Za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto avgusta v Düsseldorfu, sta imeli obe reprezentanci en popravni izpit. Fantom žal ni uspelo, močnejša je bila reprezentanca Švice. Slovenci so osvojili končno 7. mesto z zmago proti Danski.

Dekleta pa so popravni izpit opravila z odliko in premagala reprezentanco Italije, kar je zadostovalo za pot na svetovno prvenstvo. Končni poraz v tekmi za 5. mesto ni pokvaril veselja ob izjemnem rezultatu in končnem 6. mestu!

FLAG FOOTBALL EP OI
