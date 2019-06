Slovenke pred povratno tekmo z Romunijo odločne: Zmago bomo prinesle domov

Izbranke Alessandra Chiappinija so v Mislinji napravile odločen korak k osvojitvi srebrne evropske lige. Z zmago 3:1 v žepu lahko v Alexandrijo, kjer bo v nedeljo odigrana povratna tekma, potujejo vedoč, da jih od najvišje stopničke ločita dva osvojena niza. Kako pomembna je prednost, ki so si jo priigrale na prvi tekmi, se zaveda podajalka iz Eva Mori. "Vesela sem, da je zmaga ostala doma. Iz tekme v tekmo napredujemo. Se še uigravamo, kar je normalno, saj smo zelo mlada ekipa in se še učimo. Pokazale smo našo kvaliteto in vesela sem, da smo si priigrale to prednost. V Romuniji bo zelo težko, pomembno je, da potujemo tja z neko prednostjo a me se moramo osredotočiti nase, odigrati naš nivo igre in zmago prinesti domov."

Da gre za eno izmed najpomembnejših tekem za slovensko žensko odbojko v zadnjih nekaj letih, potrjuje sprejemalka Lana Ščuka. "Vemo, zakaj smo tukaj, vemo, zakaj smo se borile cela dva meseca. Prvi korak smo storile doma, zdaj moremo to še potrditi v gosteh. Gre za enkratno priložnost. Romunke zagotovo niso lahek tekmec in mislim, da nas čaka izjemno težka tekma tudi v Romuniji. Ponosna sem na svojo ekipo, saj je prav vsaka, ki je stopila na parket, pripomogla k današnjemu uspehu."

Po zaključku srebrne evropske lige našo reprezentanco čaka nekaj premora pred začetkom priprav na EP, ki bo potekalo med 23. avgustom in 8. septembrom. Prenose prvenstva si boste lahko ekskluzivno ogledali na Kanal A in VOYO.