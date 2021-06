Slovenke predtekmovanje končale brez poraza

Na finalnem turnirju, ki se bo prav tako v štajerski prestolnici začel naslednji petek, se bo v polfinalu merila z Bosno in Hercegovino, ta je v drugi predtekmovalni skupini zasedla drugo mesto. Slovenke se bodo Bosankam lahko oddolžile, ker so jim preprečile nastop na evropskem prvenstvu. Drugi polfinalni par sestavljata Portugalska in Avstrija.

Pred zadnjim dvobojem turnirja v Mariboru odprtih vprašanj ni bilo več, zato sta lahko bili ekipi povsem sproščeni. V prvem nizu sta bili izenačeni do izida 16:16, nato pa so pred končnico Slovenke povedle za štiri točke, prednost pa zadržale do konca.

V prvem nizu nihanj ni bilo, več jih je bilo v drugem. Slovenke so hitro prišle do prednosti štirih točk, po dveh serijah petih zaporednih avstrijskih točk pa so gostje dvakrat povedle, v končnici tudi z 22:21. Toda gostiteljice so vendarle prišle do vodstva z 1:0, po dveh avstrijskih napakah so si z blokom Mirte Velikonje Grbac priigrale prvo zaključno žogo, ki jo je izkoristila Darja Eržen.

Tretji niz je bil podoben kot drugi, odločil pa se je v dolgem "podaljšku". Dobile so ga Avstrijke, pred tem pa so imele kar nekaj priložnosti tudi Slovenke, dvakrat so imele pri zaključni žogi nekaj protinapadov za zmago s 3:0, a jih niso izkoristile. Gostje so predvsem zaradi odlične igre v obrambi dobile tudi četrti niz, tako da je zmagovalca moral odločiti "tie break". Tudi ta je bil povsem izenačen, Slovenke so dve zaključni zapravile, tretjo je izkoristila Erženova.