Slovenke pregorele v želji za bron

Slovenke so obračun znova odprle zaspano, premehko v obrambi in nenatančno v napadu. Tekmice so to dobro izkoristile in Litovke so že v 19. minuti vodile za 10, bilo je 14:4. V nadaljevanju je po spremembi obrambe sicer sledilo nekaj svetlih minut in naša dekleta so se približala na -5, a so se nato gostiteljice znova oddaljile na varnih osem golov prednosti. Tudi v nadaljevanju tekme se slika ni bistveno spremenila in litvanske rokometašice, ki so jih Slovenke premagale v skupinskem delu turnirja, so tokrat zasluženo slavile zmago ter osvojile bron, medtem ko je reprezentanca Slovenije na koncu zasedla nehvaležno četrto mesto.