Drugi športi

Slovenke (pričakovano) klonile proti Nemčiji

Celje, 04. 03. 2026 20.15 pred 8 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
FOTOGALERIJA: Slovenske rokometašice remizirale s Srbijo

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v Celju v 3. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvu 2026 izgubila proti Nemčiji s 23:30 (15:16). Izbranke Dragana Adžića se bodo z Nemkami spet pomerile v nedeljo v Heidelbergu.

Slovenska vrsta, ki je tokrat pogrešala predvsem Nino Zulić, je doživela prvi poraz v teh kvalifikacijah. Potem ko so Slovenke dobile prvi dve tekmi proti Belgiji in Severni Makedoniji, so tokrat kljub dobremu prvemu polčasu morale priznati premoč tekmicam iz Nemčije, ki so stoodstotne in na vrhu skupine 3.

Slovenke so pogumno začele proti svetovnim podprvakinjam Nemkam in zdržale tudi prvo izključitev na tekmi. Kljub dvominutni kazni Ane Abine so namreč ob vodilni vlogi Tjaše Stanko, ki je v uvodnih minutah trikrat zadela, držale korak. Same pa so ob nemški izključitvi in dobrih idejah v napadu tudi povedle s 5:4. Na 6:4 je Stanko povišala v 12. minuti s sedmih metrov, za 7:4 pa je od daleč zatem zadela Ana Abina.

Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najuspešnejša v slovenski vrsti.
Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najuspešnejša v slovenski vrsti.
FOTO: Aljoša Kravanja

V teh trenutkih je dobro delovala tudi obramba na čelu z vratarko Majo Vojnović, kar je pripomoglo tudi k vodstvu z 8:5. Za Nemke je bilo to dovolj veliko opozorilo, da so zaigrale aktivneje in s štirimi zaporednimi goli povedle z 9:8. Tudi ta nemški niz pa ni vplival na miselnost domače vrste, ki je držala korak s favoriziranimi tekmicami in na glavni odmor odšla z zaostankom zadetka.

V drugem polčasu pa so Nemke hitro prišle do štirih golov prednosti, v 38. minuti je bilo 21:17, malce zatem so pobegnile na pet, odtlej pa so imele gostje vse pod nadzorom. Slovenkam ob slabši predstavi v primerjavi s prvim delom ni uspelo več ujeti priključka, Nemke so v 59. minuti tudi prvič ušle za šest golov, v 60. za sedem in potrdile stoodstotni izkupiček v skupini.

Nataša Ljepoja se je pogumno borila z nemškimi krožnimi napadalkami.
Nataša Ljepoja se je pogumno borila z nemškimi krožnimi napadalkami.
FOTO: Luka Kotnik

Tjaša Stanko je bila s sedmimi goli najuspešnejša v slovenski vrsti, Nataša Ljepoja jih je dodala pet, Vojnović pa je zbrala 14 obramb. Pri Nemkah je sedem zadetkov vpisala Emily Vogel, šest pa Antje Döll.

Zaključni turnir EP bo med 3. in 20. decembrom letos gostilo pet držav - Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija. Neposredno se bosta nanj uvrstili dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih kvalifikacijskih skupin.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo za rokometašice, skupina 3, 3. krog, izid:
Slovenija - Nemčija 23:30 (15:16)

rokomet kvalifikacije za evropsko prvenstvo slovenska ženska reprezentanca nemčija

Ime vojnega zločinca poskrbelo za vaterpolsko dramo v Črni Gori

