Slovenke pripravljene na test proti olimpijskim in svetovnim prvakinjam

Slovenke so se danes zbrale v Ljubljani in začele priprave za deveti nastop na prvenstvih stare celine, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile Avstrija, Madžarska in Švica. V uvodnih dveh kvalifikacijskih nastopih so suvereno premagale Latvijo in Italijo, na prvenstvo pa se bodo poleg prvih dveh ekip iz vsake skupine uvrstile še štiri najboljše tretjeuvrščene iz osmih skupin.

Na seznamu se poleg Jurič in Klemenčič še krilne igralke Ema Abina, Tamara Mavsar, Maja Svetik, Ema Marković in Alja Varagić, zunanje igralke Ana Abina, Nena Černigoj, Ema Hrvatin, Erin Novak, Tjaša Stanko, Nina Spreitzer, Ana Gros, Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, krožni napadalki Nataša Ljepoja in Lana Puncer ter vratarke Dijana Đajić, Amra Pandžić in Maja Vojnovič.

"Vesel sem, da bomo to tekmo odigrali v Velenju, kjer upam, da nas bodo pričakale polne tribune. Za nas bo to tudi odličen test pred olimpijskimi kvalifikacijami," je na novinarski konferenci povedal selektor Slovenije Dragan Adžić.

"Vedno so prisotna čustva in spomini, ko se vrnem v domači kraj in stopim v Rdečo dvorano, kjer sem naredila prve rokometne korake. Za vsakega športnika je to nekaj posebnega. Od zadnje reprezentančne tekme v Šaleški dolini je minilo že kar nekaj let in res sem vesela, da se vračamo v Velenje. Upam, da nas bo podprlo čim več ljudi," pa je dodala reprezentantka Ana Gros.