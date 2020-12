Slovenke proti Črnogorkam v boj za napredovanje

Slovenska izbrana vrsta je bila na uvodnih dveh tekmah zaključnega turnirja neuspešna. V petek so bile boljše gostiteljice Danke (30:23), v nedeljo pa še branilke naslova, Francozinje (27:17). Na obeh dosedanjih preizkusih so klonile tudi rokometašice iz Črne gore. Predvsem je bil boleč poraz v uvodnem krogu, ko so proti Franciji vodile večji del tekme, v zadnjih 10 minutah pa so tekmice zaigrale bolje in zmagale za gol (23:24). Na drugi tekmi je bila nato od Črnogork prepričljivo boljša Danska (28:19).

Zadnji dvoboj Slovenk s Črnogorkami sega dobri dve leti nazaj, ko sta si izbrani vrsti prav tako stali nasproti na tekmi prvega dela EP. Na tedaj uvodni tekmi skupine so bile tekmice boljše s 36:32. Izbranke selektorja Slovenije Uroša Bregarjav drugi del tekmovanja pelje le zmaga, saj bi v primeru neodločenega izida tekmice tja napredovale po zaslugi višjega števila doseženih zadetkov v okviru skupine A. "Glavna naloga naše reprezentance bo, da dvigne raven igre v obrambi. S Črnogorkami se bo dobesedno potrebno stepsti. Na drugi strani nas bo zagotovo čakala tudi čvrsta obramba tekmic, zato bo potrebno žogo pred njihovim prekrškom podati naprej. Iskati bo potrebno luknje v njihovi obrambi in izkoristiti ponujene priložnosti," je izjavo selektorja pred ključno tekmo posredovala Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Slovenska reprezentantka Nina Žabjek pa je dejala: "Želimo si zmage in napredovanja v drugi del evropskega prvenstva. Črna gora igra dobro obrambo, v napadu pa so tekmice odlične pri strelih z razdalje in krilnih položajev. Morale se bomo boriti še bolj kot do sedaj, igrati še bolj čvrsto obrambo in v napadu uspešno izpeljati svoje akcije."