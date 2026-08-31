Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Boj za zgodovino: bodo slovenske odbojkarice presenetile Nizozemke?

Istanbul, 31. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Slovenija - Nemčija

Slovenske odbojkarice so si s tretjim mestom v skupini A, v kateri so dosegle tri zmage in dva poraza, zagotovile napredovanje v izločilne boje, kjer se bodo v osmini finala pomerile s favorizirano Nizozemsko. V slovenskem taboru se pred tekmo, na kateri ne bo popravnega izpita, zavedajo kakovosti nasprotnika.

Slovenke so si drugi nastop v izločilnih bojih evropskega prvenstva zagotovile s tretjim mestom v skupini A, v kateri so na petih tekmah zabeležile zmage proti Nemčiji, Latviji ter Madžarski in poraza proti Poljski in Turčiji. Prvenstvo je že zgodovinsko, saj so tri zmage, ki so jih dosegle v Istanbulu, namreč enake številu vseh zmag, ki jih je Slovenija skupaj zbrala na svojih prejšnjih treh nastopih na tekmovanju najboljših ekip stare celine.

Preberi še Slovenski odbojkarji pripravljalni turnir končali na zadnjem mestu

Doslej so Slovenke v osmini finala igrale le leta 2019, ko so morale priznati premoč Nemkam. Tokrat bodo na drugi strani mreže Nizozemke. Te so v skupini C po zmagah nad Portugalsko, Španijo, Azerbajdžanom in Romunijo zasedle drugo mesto. Boljše so bile le Belgijke. Tekmice v dvorani Sinan Erdem bodo favoritinje dvoboja, saj so se na zadnjih petih izvedbah EP vselej uvrstile najmanj v četrtfinale. Da gre za izjemno kakovostne tekmice, potrjujejo tudi rezultati iz letošnje lige narodov, kjer so se prebile med osmerico, kjer jih je premagala Italija.

Selektor slovenskih odbojkaric Alessandro Orefice.
Selektor slovenskih odbojkaric Alessandro Orefice.
FOTO: Profimedia

A tudi slovenski selektor Alessandro Orefice pripravlja taktiko za zmago: "Za nami je dan počitka, po katerem smo končno lahko opravili normalen trening, saj nam v zadnjih 13 dneh preprosto ni uspelo trenirati tako, kot smo vajeni. Igralke so si odpočile fizično in psihično ter na današnjem treningu res uživale. Trening je bil zelo kakovosten, kar me je, iskreno povedano, nekoliko presenetilo, tudi vzdušje na igrišču je bilo zelo dobro."

Italijanski strateg je z igralkami opravil tudi analizo igre Nizozemk. "Imajo zelo stabilen sprejem in naš prvi cilj bo, da jim ga s servisom otežimo. Igrajo hitro odbojko, ob dobrem sprejemu pa v igro veliko vključujejo tudi srednje blokerke, zato bomo morali biti zelo agresivni z devetih metrov. Tudi naš napad bo moral biti na visoki ravni, predvsem pa bomo morali najti prave rešitve proti visokemu nizozemskemu bloku," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije del taktike razkril Orefice.

Eva Pavlović Mori
Eva Pavlović Mori
FOTO: Luka Kotnik

Slovenija in Nizozemska sta se na evropskih prvenstvih doslej pomerili le enkrat, prav ob zgodovinskem prvem nastopu Slovenk med evropsko elito leta 2015. Nizozemke so tedaj v domačem Apeldoornu slavile s 3:0. Poleg kapetanke Saše Planinšec je slovenske barve takrat zastopala tudi organizatorka igre Eva Pavlović Mori: "Z naše strani lahko pričakujemo borbeno predstavo. Tekmice igrajo zelo hitro odbojko, zato se zavedamo, da bosta jutri zelo pomembna servis ter igra v bloku in obrambi. Pritisk pa bo na strani Nizozemk. Me moramo odigrati tako, kot znamo. Na koncu bomo videli, kaj nam bo to prineslo."

Nizozemska sicer sodi med najuspešnejše evropske reprezentance. Na prvenstvih stare celine je doslej osvojila sedem odličij - eno zlato (1995), štiri srebrne in dve bronasti.

odbojka evropsko prvenstvo slovenija nizozemska osmina finala

Tina Šutej na sredozemskih igrah osvojila zlato v skoku s palico

24ur.com Slovenski odbojkarji za konec rednega dela gladko odpravili Nizozemsko
24ur.com Slovenci prvi v skupini, za četrtfinale proti Nizozemcem
24ur.com Planinščeva: Proti Poljakinjam moramo pokazati, da smo iz pravega testa
24ur.com 'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost'
24ur.com Skupina C: Izjemno težka naloga za slovensko reprezentanco
24ur.com Šeško pred tekmo s Finsko: Prva naša misel mora biti zmaga
24ur.com 'Fizično močni Norvežani so imeli prednost na slabem stoženskem igrišču'
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To nežno ime za deklice skriva čudovit pomen, povezan z eno najlepših rož
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Kylie Jenner razkrila, ali si s Timothéejem želi otroke
Kylie Jenner razkrila, ali si s Timothéejem želi otroke
zadovoljna
Portal
29 let po smrti princese Diane: Razkriti detajli iz njenega življenja
Dnevni horoskop: Levi bodo izkoristili trenutek, tehtnice čutijo olajšanje
Dnevni horoskop: Levi bodo izkoristili trenutek, tehtnice čutijo olajšanje
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Jeseni bomo nosile jakno, ki jo modni strokovnjaki obožujejo
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
Pozabite na dolge lase, ta frizura bo zavzela jesen
vizita
Portal
Bolečine v trebuhu pri najstnici razkrile redko črevesno okvaro
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Kako možgani s sinhronizacijo ritmov povezujejo misli
Razbijanje srca, omotica, utrujenost: znaki, da vam primanjkuje železa
Razbijanje srca, omotica, utrujenost: znaki, da vam primanjkuje železa
Katero sadje vsebuje najmanj sladkorja in je primerno za hujšanje
Katero sadje vsebuje najmanj sladkorja in je primerno za hujšanje
cekin
Portal
Končali so fakulteto, a se vračajo v otroške sobe: zakaj si mladi ne morejo privoščiti odhoda od doma?
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Strokovnjaki: občutek finančne varnosti ni odvisen predvsem od plače
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Zakaj se starejša ženska pretvarja, da je revna in nebogljena?
Seks iz usmiljenja: Ko reče 'da', toda ne zato, ker bi si ga zares želela
Seks iz usmiljenja: Ko reče 'da', toda ne zato, ker bi si ga zares želela
Prebujanje sredi noči: Razlogi, ki vam kradejo kakovosten spanec
Prebujanje sredi noči: Razlogi, ki vam kradejo kakovosten spanec
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?
dominvrt
Portal
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
Bananko: pecivo za prvi šolski dan, ki bo navdušilo otroke
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Kri in jeklo
Kri in jeklo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907