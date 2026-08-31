Boj za zgodovino: bodo slovenske odbojkarice presenetile Nizozemke?

Slovenke so si drugi nastop v izločilnih bojih evropskega prvenstva zagotovile s tretjim mestom v skupini A, v kateri so na petih tekmah zabeležile zmage proti Nemčiji, Latviji ter Madžarski in poraza proti Poljski in Turčiji. Prvenstvo je že zgodovinsko, saj so tri zmage, ki so jih dosegle v Istanbulu, namreč enake številu vseh zmag, ki jih je Slovenija skupaj zbrala na svojih prejšnjih treh nastopih na tekmovanju najboljših ekip stare celine.

Doslej so Slovenke v osmini finala igrale le leta 2019, ko so morale priznati premoč Nemkam. Tokrat bodo na drugi strani mreže Nizozemke. Te so v skupini C po zmagah nad Portugalsko, Španijo, Azerbajdžanom in Romunijo zasedle drugo mesto. Boljše so bile le Belgijke. Tekmice v dvorani Sinan Erdem bodo favoritinje dvoboja, saj so se na zadnjih petih izvedbah EP vselej uvrstile najmanj v četrtfinale. Da gre za izjemno kakovostne tekmice, potrjujejo tudi rezultati iz letošnje lige narodov, kjer so se prebile med osmerico, kjer jih je premagala Italija.

Selektor slovenskih odbojkaric Alessandro Orefice. FOTO: Profimedia

A tudi slovenski selektor Alessandro Orefice pripravlja taktiko za zmago: "Za nami je dan počitka, po katerem smo končno lahko opravili normalen trening, saj nam v zadnjih 13 dneh preprosto ni uspelo trenirati tako, kot smo vajeni. Igralke so si odpočile fizično in psihično ter na današnjem treningu res uživale. Trening je bil zelo kakovosten, kar me je, iskreno povedano, nekoliko presenetilo, tudi vzdušje na igrišču je bilo zelo dobro." Italijanski strateg je z igralkami opravil tudi analizo igre Nizozemk. "Imajo zelo stabilen sprejem in naš prvi cilj bo, da jim ga s servisom otežimo. Igrajo hitro odbojko, ob dobrem sprejemu pa v igro veliko vključujejo tudi srednje blokerke, zato bomo morali biti zelo agresivni z devetih metrov. Tudi naš napad bo moral biti na visoki ravni, predvsem pa bomo morali najti prave rešitve proti visokemu nizozemskemu bloku," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije del taktike razkril Orefice.

Eva Pavlović Mori FOTO: Luka Kotnik