Slovenke proti Slovaški začenjajo boj za finale Evropske lige

Slovenke so bile na tekmah rednega dela ves čas pod pritiskom, da morajo za uvrstitev v polfinale zmagati čim bolj zanesljivo. To jim je uspevalo, saj so vse tekme dobile s 3:0. Tokrat tega pritiska ne bo, kar pa ne pomeni, da si že na prvi tekmi ne želijo zmagati s 3:0. Vsekakor pa je Slovaška precej močnejša od reprezentanc Črne gore, Gruzije, Islandije, Latvije, Hrvaške in Severne Makedonije, ki so v rednem delu morale priznati premoč četi Alessandra Oreficeja.

"Igrajo precej močneje kot te reprezentance, ki smo jih premagale v rednem delu. Tako močnih tekmic letos še nismo imele. A se ne bojimo, mislim, da smo vseeno močnejše," razmišlja Maša Pucelj. Pred sezono sta se ekipi v Kranjski Gori dvakrat srečali na pripravljalnih tekmah, obakrat so bile Slovenke zanesljivo boljše, a v slovenskem taboru menijo, da to veliko ne pomeni.