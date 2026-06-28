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Slovenke proti Slovaški začenjajo boj za finale Evropske lige

Nitra, 28. 06. 2026 16.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Latvija

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna; finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani, v primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Prvo polfinalno srečanje si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 17.50.

CEV EL (Ž): Slovaška - Slovenija
CEV EL (Ž): Slovaška - Slovenija
FOTO: VOYO

Slovenke so bile na tekmah rednega dela ves čas pod pritiskom, da morajo za uvrstitev v polfinale zmagati čim bolj zanesljivo. To jim je uspevalo, saj so vse tekme dobile s 3:0. Tokrat tega pritiska ne bo, kar pa ne pomeni, da si že na prvi tekmi ne želijo zmagati s 3:0. Vsekakor pa je Slovaška precej močnejša od reprezentanc Črne gore, Gruzije, Islandije, Latvije, Hrvaške in Severne Makedonije, ki so v rednem delu morale priznati premoč četi Alessandra Oreficeja.

"Igrajo precej močneje kot te reprezentance, ki smo jih premagale v rednem delu. Tako močnih tekmic letos še nismo imele. A se ne bojimo, mislim, da smo vseeno močnejše," razmišlja Maša Pucelj. Pred sezono sta se ekipi v Kranjski Gori dvakrat srečali na pripravljalnih tekmah, obakrat so bile Slovenke zanesljivo boljše, a v slovenskem taboru menijo, da to veliko ne pomeni.

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