Slovenke proti Špankam pred domačim avditorijem

Spomnimo, Slovenija je lani novembra v Indiji premagala Nizozemsko in Indijo ter se tako uvrstila v višji rang tekmovanja v pokalu BJK. Za drugi nastop na zaključnem turnirju bo morala zdaj premagati Španijo. Slovenke so prav v Španiji, novembra 2023, prišle do največjega uspeha, ko so igrale v polfinalu, takrat pa so morale priznati premoč Italijankam.

"Žreb sem spremljala v živo, bilo je kar napeto, tako da sem vesela, da smo na koncu namesto Poljske dobili Španijo. Ne glede na tekmice pa sama verjamem v naše punce. Lahko namreč premagajo vsakogar. Imeli smo tudi to srečo, da igramo doma. Komaj čakam na priprave in dvoboj. Žreb je bil za nas dober, vsaka tekma pa je svoja zgodba. Dale bomo vse od sebe. Želim si, da bi nas spremljalo čim več navijačev, zato vabljeni vsi ljubitelji tenisa," je po žrebu za uradno spletno sztran TZS rekla kapetanka Maša Zec Peškirič.