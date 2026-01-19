Naslovnica
Drugi športi

Slovenke proti Špankam pred domačim avditorijem

London, 19. 01. 2026 16.30 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Slovenska ženska teniška reprezentanca

V Londonu je bil opravljen žreb za finale kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala BJK. Slovenija bo v vlogi gostiteljice, njena tekmica pa bo Španija. Dvoboj bo potekal 10. in 11. parila, prizorišče še ni znano.

Slovenska ženska teniška reprezentanca
Slovenska ženska teniška reprezentanca
FOTO: ITF

Spomnimo, Slovenija je lani novembra v Indiji premagala Nizozemsko in Indijo ter se tako uvrstila v višji rang tekmovanja v pokalu BJK. Za drugi nastop na zaključnem turnirju bo morala zdaj premagati Španijo. Slovenke so prav v Španiji, novembra 2023, prišle do največjega uspeha, ko so igrale v polfinalu, takrat pa so morale priznati premoč Italijankam.

Preberi še

"Žreb sem spremljala v živo, bilo je kar napeto, tako da sem vesela, da smo na koncu namesto Poljske dobili Španijo. Ne glede na tekmice pa sama verjamem v naše punce. Lahko namreč premagajo vsakogar. Imeli smo tudi to srečo, da igramo doma. Komaj čakam na priprave in dvoboj. Žreb je bil za nas dober, vsaka tekma pa je svoja zgodba. Dale bomo vse od sebe. Želim si, da bi nas spremljalo čim več navijačev, zato vabljeni vsi ljubitelji tenisa," je po žrebu za uradno spletno sztran TZS rekla kapetanka Maša Zec Peškirič.

Kaja Juvan
Kaja Juvan
FOTO: Profimedia

Španke so na svetovni lestvici na petem mestu, Slovenke pa so na 18. mestu. Na lestvici WTA je od Špank najvišje uvrščena Paula Badosa, ki je 26., Jessica Bouzas Maneiro je 40., Cristina Bucsa pa je 52. Kaja Juvan je trenutno na 100. mestu, Veronika Erjavec na 102., Tamara Zidanšek pa je 151.

tenis slovenija bjk
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
