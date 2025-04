Proti Srbiji za prvo mesto v skupini

Slovenke, ki jih po odstopu Andreja Kraševca začasno vodi njegov zadnji pomočnik Iztok Kukec, so prvi dan tekmovanja po maksimalno izenačenem razpletu premagale gostiteljice turnirja evroafriške skupine z 2:1. Vsi trije dvoboji so se končali po treh nizih, skupno pa so trajali skoraj sedem ur. Odločitev je padla šele v super tie breaku igre parov, ki sta ga z 10:6 dobili Kaja Juvan in Živa Falkner. "Za nami je dolg in naporen dan. Kaja je pokazala izjemno borbenost in ji iskreno čestitam za preobrat – igrala je pod velikim pritiskom in se odlično odzvala. Tudi Pia je prikazala dobro igro. Imela je kar nekaj priložnosti, ki jih žal ni uspela izkoristiti, a moramo priznati, da je bila nasprotnica zelo kakovostna. Vseeno jo je dobro namučila v skoraj treh urah igre, kar se je pozneje poznalo tudi v igri dvojic. Živa je odigrala izvrstno v dvojicah, prav tako pa tudi Kaja – sploh po tako dolgem dnevu. Vsa čast dekletom, tudi tistim na klopi. Res sem zadovoljen. Ni preprosto igrati prvo tekmo proti domači ekipi, toda naše punce so pokazale, iz kakšnega testa so. Danes smo zadovoljni, jutri pa nas čaka nov izziv," je po dolgem dnevu in pred obračunom s Srbijo za uradno spletno stran krovne Zveze rekel selektor Iztok Kukec.

Z zmago proti Litvi je Slovenija na dobri poti obstanka v tem rangu tekmovanja, uspeh proti Srbiji pa bi ji prinesel prvo mesto v skupini in vsaj na papirju ugodnejšega tekmeca v soboto v boju za vrnitev v svetovno skupino. Prvi dve reprezentanci v tričlanski skupini bosta namreč igrali za napredovanje v višji rang tekmovanja, zadnjo pa, kot še piše STA, čaka razigravanje za obstanek. Slovenska skupina se bo križala z Avstrijo, Latvijo, Portugalsko ali Hrvaško.

Srbija je bila prvi dan prosta, proti Sloveniji pa se bo predstavila v postavi Natalija Senić, Mia Ristić, Anja Stanković, Teodora Kostović in Luna Vujović.