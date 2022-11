Slovenke prvič pod psihološkim pritiskom: proti Srbkinjam za biti ali ne biti

Slovenske rokometašice so pred prvim pravim psihološkim preizkusom na letošnjem turnirju. Na tekmah proti favoriziranim Dankam in Švedinjam so lahko igrale brez pritiska, olajševalna okoliščina je, da jim že neodločen izid proti Srbkinjam zagotavlja selitev v drugi del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v Ljubljani. V primeru poraza bo Slovenija morala počakati na razplet zadnje torkove tekme med Švedsko in Dansko, ki se bo začela ob 20.30. V primeru zmage Švedske nad Dansko in poraza Slovenije proti Srbiji bi se nato naredil krog treh reprezentanc z dvema točkama. Slovenija je zaradi zmage nad Dansko z 28:26 in porazu Srbije proti Danski z 21:34 v ugodnem položaju, že morebiten remi na dansko-švedskem obračunu pa bi pomenil, da bi se Slovenija, če ostane povsem praznih rok proti Srbiji, poslovila od domačega turnirja. Slovenija bo v primeru remija ali zmage nad Srbijo v drugi del prenesla dve točki, nato pa jo v Stožicah čakajo obračuni proti Norveški, ki si je že zagotovila napredovanje, ter bržkone proti Hrvaški in Madžarski, ki sta po dveh krogih skupine A v prednosti pred Švico.

"Že pred začetkom prvenstva smo vedeli, da bo za nas odločilna tekma proti Srbiji. Upam in verjamem, da se bo na tej tekmi vrnila energija, ki smo jo imeli na uvodnem obračunu proti Danski in se bomo prebili v drugi del tekmovanja," je takoj po porazu proti Švedinjam dejal Črnogorec na slovenski klopi Dragan Adžić. "Pred tekmo s Srbijo se moramo ustrezno regenerirati, a časa je malo, tako da bodo ključne glave. Na nedeljskem obračunu proti Švedinjam so bile prav tako na pravem mestu, a je bila intenziteta tekme enostavno premočna, da bi to zdržali. V prvem polčasu nam je uspevalo, nadaljevanje tekme pa je pokazalo, da ne moremo spremljati ritma, ki so nam ga narekovale Švedinje. Zaradi tega sem namenoma v igro poslal igralke s klopi. To sem storil v upanju, da ohranimo energijo za torkovo tekmo in dobimo novo igralko za odločilno tekmo s Srbijo. Upam, da bomo proti Srbkinjam prikazali našo najboljšo predstavo na letošnjem turnirju, a vsi v ekipi se zavedamo, da je pred nami ekstremno zahtevna tekma," je še dodal 52-letni Adžić.