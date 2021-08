Mlade rokometašice izpadle iz prve divizije

Slovenija se je od evropskega prvenstva poslovila s porazom na tekmi za 15. mesto. Slovakinje so neusmiljeno kaznovale trenutke obrambne neodločnosti naše izbrane vrste, medtem ko so izbranke Jerneja Rantaha v napadu prihajale do priložnosti, ki pa so jih preredko pretvorile v zadetke. Nekoliko počasnejši začetek obračuna je bil razlog za zgoden zaostanek, ki so ga rokometašice Slovenije nato lovile skozi celoten potek dvoboja. Po seriji zadetkov po polovici prvega dela igre so si tekmice naše reprezentance ustvarile sedem zadetkov prednosti, svoje vodstvo povišale na devet golov, zaostanek Slovenk ob polčasu pa je z zadetkom tik pred odmorom omilila kapetanka Nena Černigoj (10:18). V nadaljevanju je selektor Rantah še več minut na parketu namenil članicam kadra, ki so bile do sedaj deležne manj priložnosti za igro. Stroj Slovaške, ki je v petek visoko izgubila proti Avstrijkam, ki so jih rokometašice Slovenije na torkovem dvoboju suvereno premagale, pa je na visokih obratih deloval tudi v drugih 30 minutah igre. Slovakinje so našo zasedbo omejile na 38-odstotno napadalno učinkovitost, svoje vodstvo iz prvega polčasa pa do izteka igralnega časa še povišale. Zadnji gol predstavnic Slovenije na turnirju je dosegla Ina Simič, ki je s svojim edinim zadetkom postavila končni izid 23:33. V vrstah naše reprezentance so po štiri zadetke dosegle štiri rokometašice. Naziv najboljše strelke ekipe so si razdelile Žana Cerovak, Tinkara Kogovšek, Nika Dodič in Nena Černigoj. Urša Matekovič je mrežo zatresla trikrat. "Na prvenstvo smo odšli s ciljem, da ostanemo v prvi diviziji, kar nam ni uspelo. Za neuspeh prevzemam odgovornost, saj dekletom nimamo kaj očitati. Po fizični moči smo daleč za vsemi zasedbami na prvenstvu. Reprezentanca je ogledalo klubov. Potrebno je spremeniti delo v klubih," je po izpadu povedal selektor Rantah.

Slovenska reprezentanca do 17 let je prvenstvo v Črni gori torej sklenila na 16. mestu. Končna uvrstitev bi lahko bila, glede na zdravstvene težave v zasedbi in nesrečen poraz proti Švici v izdihljajih dvoboja, tudi višja, a cilj tekmovanj v mladinskih kategorijah, kot sporočajo na uradni spletni strani RZS, niso zgolj rezultati, temveč tudi razvoj in dokazovanje mladih rokometašic. Priložnost za igranje na največjem odru Evrope v svoji starostni kategoriji so nekatere posameznice odlično izkoristile in dokazale, da bo lahko strokovni kader na njih računal tudi na višji ravni tekmovanj.

Izid, tekma za 15. mesto:

Slovenija – Slovaška 23:33 (10:18)

Slovenija: Vuk, Behin, Matekovič 3, Bukovec, Ocepek, Zulić 2, Cerovak 4, Vuk, Kolobarič 1, Kogovšek 4, Udovč, Posega, Dodič 4, Černigoj 4, Simič 1, Bolčič.