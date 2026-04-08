Rokometašice si želijo predčasno zagotoviti EP

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ženska članska reprezentanca Slovenije se je na praznični ponedeljek zbrala v Zrečah, kjer je pod vodstvom selektorja Dragana Adžića opravila priprave na ključni teden kvalifikacij za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. Najprej gostovanje v Belgiji, v nedeljo na bodo zadnji tekmi v Velenju gostile Makedonke. Selektor je na prvem treningu lahko pozdravil skoraj vse povabljene igralke, saj so prisotne vse reprezentantke z izjemo Nine Zulić, ki ji nastop preprečujejo težave s kolenom. Časa za uigravanje ni bilo veliko.

Dragan Adžić FOTO: Profimedia

Gostovanje v Hasseltu bi slovenskim rokometašicam že lahko prineslo dokončno potrditev uvrstitve na jubilejno deseto evropsko prvenstvo. Takšen scenarij se bo uresničil, če bo Slovenija proti Belgiji zbrala več točk kot reprezentanca Severne Makedonije, ki bo dobri dve uri prej v Skopju začela obračun s svetovno podprvakinjo Nemčijo.

Nemke v dosedanjem poteku kvalifikacij v skupini 3 še niso oddale nobene točke in so si že zagotovile prvo mesto. Slovenija je na štirih tekmah zbrala štiri točke, po dve pa premorejo Belgijke in Makedonke. Evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 3. in 20. decembrom gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, bosta potovali najboljši dve ekipi vsake kvalifikacijske skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh šestih skupin.

Nuša Fegic in Tjaša Stanko FOTO: Damjan Žibert

"Želimo si podobne predstave kot v Kopru in Celju – z veliko borbe, želje in pravim pristopom. Tekem se že zelo veselimo, saj na vsakem zboru res uživamo in skupaj rastemo," poudarja Nuša Fegic. Selektor Adžić s spoštovanjem zre proti nasprotnicam in ocenjuje, da je Belgija pod vodstvom trenerskega kolega iz Francije v teh kvalifikacijah naredila velik napredek. "V kolikor bi ekipi lahko več pomagala Munia Smits, bi bila še bolj konkurenčna. Za nas bo tekma v Hasseltu ključnega pomena v boju za 10. nastop na EHF Euro in tako bomo k njej tudi pristopili. Verjamem, da bomo že v sredo rešili več ali manj vse dvome o novi uvrstitvi Slovenije na veliko tekmovanje," je povedal Črnogorec na slovenski klopi.

Slovenske rokometašice so v kvalifikacijah lansko jesen v Kopru ugnale Belgijo (29:22), v Bitoli pa Severno Makedonijo (28:20). Marca so dvakrat morale priznati premoč favoriziranim Nemkam, a se jim vsaj na domači tekmi v Celju zelo dobro zoperstavile, medtem ko je na drugi tekmo ekipo izredno zdesetkala viroza. Po tekmi v Hasseltu Slovenke zaključek kvalifikacij čaka v nedeljo v Velenju, ko se bodo ob 18. uri pomerile s Severno Makedonijo. Da bi potrdile jubilejno 10. uvrstitev na prvenstvo stare celine, bodo v Rdeči dvorani potrebovale bučno podporo s tribun.