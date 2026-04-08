Slovenke so si izborile nastop na evropskem prvenstvu

V zahodnem delu Belgije je bilo vse v znamenju izbrank črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića. Njegove varovanke so takoj prevzele vajeti igre v svoje roke in v vseh elementih igre zasenčile Belgijke.

Že na polovici tekme so si priigrale neulovljivo prednost 14 golov, blestela pa je "prva violina" slovenske izbrane vrste Tjaša Stanko, ki je zabila kar devet od skupno 20 slovenskih golov.

V drugi polovici dvoboja se je nadaljevala igra "mačke z mišjo", vse je bilo v znamenju slovenskih rokometašic. V slovenski reprezentanci je bila na koncu najučinkovitejša Stanko z desetimi goli, Nataša Ljepoja in Živa Čopi sta dosegli po pet zadetkov.