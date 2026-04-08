Slovenke so si izborile nastop na evropskem prvenstvu

V zahodnem delu Belgije je bilo vse v znamenju izbrank črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića. Njegove varovanke so takoj prevzele vajeti igre v svoje roke in v vseh elementih igre zasenčile Belgijke.
Že na polovici tekme so si priigrale neulovljivo prednost 14 golov, blestela pa je "prva violina" slovenske izbrane vrste Tjaša Stanko, ki je zabila kar devet od skupno 20 slovenskih golov.
V drugi polovici dvoboja se je nadaljevala igra "mačke z mišjo", vse je bilo v znamenju slovenskih rokometašic. V slovenski reprezentanci je bila na koncu najučinkovitejša Stanko z desetimi goli, Nataša Ljepoja in Živa Čopi sta dosegli po pet zadetkov.
Slovenske rokometašice so si po drugi kvalifikacijski zmagi nad Belgijkami že izborile nastop na letošnjem celinskem tekmovanju, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah. V skupini 3 so si s šestimi točkami že zagotovile končno drugo mesto. Na prvem so Nemke, ki so na dosedanjih petih tekmah osvojile vseh deset točk, Belgija in Severna Makedonija sta zbrali po dve točki.
Slovenija je v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo premagala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20, proti Nemčiji pa je izgubila s 23:30 in 18:33. V nedeljo, 12. aprila, bo v Velenju gostila Severno Makedonijo.
Slovenija bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.
Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 na 14. mestu. Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.
