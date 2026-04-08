Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenke so si izborile nastop na evropskem prvenstvu

Ljubljana, 08. 04. 2026 21.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Belgija - Slovenija

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na peti kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem evropskem prvenstvu na Poljskem, Češkem in Slovaškem ter v Romuniji in Turčiji v Hasseltu premagala Belgijo s 36:14. Slovenske rokometašice so si tako že izborile nastop na letošnjem celinskem tekmovanju.

V zahodnem delu Belgije je bilo vse v znamenju izbrank črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića. Njegove varovanke so takoj prevzele vajeti igre v svoje roke in v vseh elementih igre zasenčile Belgijke.

Že na polovici tekme so si priigrale neulovljivo prednost 14 golov, blestela pa je "prva violina" slovenske izbrane vrste Tjaša Stanko, ki je zabila kar devet od skupno 20 slovenskih golov.

V drugi polovici dvoboja se je nadaljevala igra "mačke z mišjo", vse je bilo v znamenju slovenskih rokometašic. V slovenski reprezentanci je bila na koncu najučinkovitejša Stanko z desetimi goli, Nataša Ljepoja in Živa Čopi sta dosegli po pet zadetkov.

Slovenske rokometašice so si po drugi kvalifikacijski zmagi nad Belgijkami že izborile nastop na letošnjem celinskem tekmovanju, ki bo med 3. in 20. decembrom v petih državah. V skupini 3 so si s šestimi točkami že zagotovile končno drugo mesto. Na prvem so Nemke, ki so na dosedanjih petih tekmah osvojile vseh deset točk, Belgija in Severna Makedonija sta zbrali po dve točki.

Slovenija je v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo premagala Belgijo z 29:22 in 36:14 ter Severno Makedonijo z 28:20, proti Nemčiji pa je izgubila s 23:30 in 18:33. V nedeljo, 12. aprila, bo v Velenju gostila Severno Makedonijo.

Slovenija bo konec tega leta desetič nastopila na evropskem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla pred štirimi leti, ko je v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji zasedla osmo mesto.

Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem ter v Avstriji, Švici in na Madžarskem 2024 pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 na 14. mestu. Najslabše uvrstitve je dosegla na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Laurance najmočnejši med ubežniki, Roglič ostaja drugi

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Spakiral kovčke in svoje tri otroke odpeljal na nepozabno potovanje
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
Prodali hišo in s štirimi otroki živijo na ladji
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
moskisvet
Portal
Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Vroča fotografija v travi: šestdesetletna zvezdnica uživa v vitaminu D
Vroča fotografija v travi: šestdesetletna zvezdnica uživa v vitaminu D
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Kmetija
Komar
Komar
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641