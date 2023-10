Slovenke sprejemajo vlogo favoritinj na gostovanju v Italiji

Že prvi tekmi v kvalifikacijski skupini 4 sta pokazali, da slovenske in francoske rokometašice ne bodo imele nobenih težav na poti do zaključnega turnirja stare celine, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom prihodnje leto v Baslu, Debrecenu in Innsbrucku ter na Dunaju. Slovenke so, kot piše STA, na prvi tekmi "povozile" tekmice z Baltika, enako usodo pa so doživele Italijanke na gostovanju pri Francozinjah, v Villeneuve d'Ascqu so izgubile s 16:50.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so se z zahodnimi sosedami pomerile že spomladi v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo med 29. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem. Na obeh tekmah so zmagale brez težav, na prvem obračunu v Chietiju z 31:25, na drugem v Ljubljani pa s 33:21.

Slovenske rokometašice na nedeljskem obračunu v bližini Pescare ne bodo mogle računati na prvo ostrostrelko Ano Gros, poleg največje zvezdnice elitne izbrane vrste, ki bo po koncu sezone 2023/24 zapustila madžarski Györ in se vrnila v Krim Mercator, pa bodo manjkale še nekatere njene prekaljene soigralke, kot so Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Barbara Lazović in Alja Varagić.