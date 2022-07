Slovenke srebrne na SP

Za slovensko slalomsko reprezentanco v kajaku in kanuju na divjih vodah se je svetovno prvenstvo v Augsburgu začelo sanjsko. Že v prvi disciplini je osvojila kolajno, to pa po zaslugi kajakašic, ki so na ekipni tekmi zasedle drugo mesto. Prehitele so jih le gostiteljice, Nemke. Za Slovenijo so veslale Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar. Za žensko kajakaško ekipo je to po letih 2010 (Tacen) in 2013 (Praga) tretja kolajna na svetovnih prvenstvih, skupno pa je to za Slovenijo že 41. kolajna na tekmovanju najboljših na svetu.