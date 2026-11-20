Dalila Jakupović je upravičila vlogo favoritinje in odlično odprla srečanje. V prvem nizu nasprotnici ni prepustila niti igre ter ga dobila s prepričljivih 6:0. Tudi v drugem nizu je sprva kazalo na podobno zanesljiv razplet, saj je slovenska igralka povedla že s 5:2. Indonezijka je nato osvojila dve igri in nekoliko zapletla zaključek, a je izkušena Slovenka ostala zbrana. V deseti igri je izkoristila tretjo zaključno žogico in Sloveniji zagotovila prvo točko.

Zdaj je na igrišče stopila še Tamara Zidanšek, ki se bo v drugem današnjem posamičnem obračunu pomerila z indonezijsko predstavnico Lulwo Naswardhani. To bo obenem zadnji današnji dvoboj, Slovenija pa bo imela priložnost, da si že prvi dan priigra lepo prednost.

Jutri se bo program nadaljeval z obračunom dvojic, nato pa bosta sledila še preostala posamična dvoboja. Slovenija je nesporni favorit, saj bo Indonezija igrala brez svoje najboljše igralke Janice Tjen, 60. s svetovne lestvice med posameznicami in 43. med dvojicami.

Zmagovalke bodo napredovale v kvalifikacije za finalni turnir pokala Billie Jean King 2027, poraženke pa bodo izpadle iz svetovne skupine.