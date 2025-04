Slovenke uvodno tekmo sezone končale pred vrati finala

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Le Francozinja Oriane Bertone je rešila tri od štirih problemov in si zagotovila najboljše izhodišče za finalno rundo. Oceania Mackenzie iz Avstralije, Američanka Annie Sanders in Japonka Melody Sekikawa so sledile s polovičnim izkupičkom, dvema osvojenima balvanoma od štirih. Glede na zahtevnost balvanov je bila norma za finale postavljena precej nizko. Chaehyun Seo iz Južne Koreje si je osmo vstopnico za finale priborila brez osvojenega enega od štirih vrhov balvanskih smeri, v vseh štirih problemih pa je osvojila cono, kar je bilo dovolj za finale.