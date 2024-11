Slovenke uvodoma proti prvim favoritinjam prvenstva

OGLAS

Tjaša Stanko bo eno močnejših slovenskih orožij na EP. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenke se bodo po obračunu proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam iz Skandinavije nato v soboto pomerile s Slovakinjami, v ponedeljek pa še z Avstrijkami. V glavni del tekmovanja, ki bo na Dunaju, se bodo prebile le prvo- in drugouvrščene iz Innsbrucka.

Slovenke so na Tirolsko pripotovale brez osmih igralk z olimpijskih iger v Parizu. Od reprezentance so se poslovile Ana Gros, Tamara Mavsar, Amra Pandžić in Alja Varagić. Barbara Lazović je končala kariero, Nina Spreitzer si je za nedoločen čas privoščila premor, Elizabeth Omoregie in Valentina Klemenčič pa sta se nastopu odpovedali iz osebnih razlogov.

Dragan Adžić FOTO: AP icon-expand

"Na tem prvenstvu bodo Norvežanke nastopile brez Mork, Oftedal in Kristiansen. Sedaj so morda še močnejše v obrambi, saj so naštete igralke veliko prispevale predvsem v napadu. Trenutna postava jim tako prinaša večjo stabilnost v obrambi, medtem ko jih v napadu med prvenstvom morda čakajo določeni izzivi. Teh bo zagotovo več kot do sedaj," se je dan pred začetkom evropskega prvenstva proti prvemu izzivu za predstavnike medijev v Innsbrucku obrnil slovenski selektor Dragan Adžić.