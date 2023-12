Slovenke v boj za biti ali ne biti

Slovenske rokometašice so na dosedanjih tekmah svetovnega prvenstva prikazale dobro igro in so še vedno v boju za napredovanje oziroma možnost, da zaigrajo v četrtfinalu tega tekmovanja. V petek jih čaka tekma proti domačinkam Norvežankam, v slovenskem taboru pa so prepričani, da lahko napravijo še en vrhunski rezultat.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:02 audio-control-play-line Izjava Maje Vojnović 00:51 audio-control-play-line Izjava Alje Vargić icon-chevron-left icon-chevron-right