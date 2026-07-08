Slovenke v en glas: Pozorne moramo biti predvsem na švedsko korektorico

Pred slovenskimi odbojkaricami je prvo od dveh odločilnih dejanj letošnje Evropske lige, v kateri doslej še niso doživele poraza. Danes se bo začel boj za evropsko lovoriko, na drugi strani mreže pa bodo stale neugodne Švedinje, ki so v letošnji izvedbi tekmovanja prav tako dobile vse svoje obračune. Nekoliko boljšo statistiko imajo doslej varovanke Alessandra Oreficeja , ki tekmicam niso oddale niti niza, medtem ko so Švedinje en niz prepustile Avstrijkam. Do finala so se prebile z zmagama s 3:2 in 3:1 proti Madžarkam.

Slovenke se dobro zavedajo nevarnosti, ki preti na drugi strani mreže, kjer bodo Skandinavke zagotovo računale na svoje glavno orožje, korektorico Isabello Haak , ki je s Fatoumatto Sillah v minuli klubski sezoni igrala za italijanskega prvaka Imoco Conegliano. "Zavedamo se, da bo njihova korektorica oddelala svoje. Čez celotno tekmo je ne moremo popolnoma zaustaviti, zato je pomembno, da se po najboljših možnih močeh držimo začrtanega načrta. Dobrodošli bi bili agresivni servisi, pokazati moramo našo najboljšo odbojko. Kljub temu, da smo rezultatsko brezhibne, je v naši igri še veliko rezerve, ki jo lahko izkoristimo. Upam, da do tega pride na naslednjih dveh tekmah," je o kakovosti nasprotnic izjavila Lorena Lorber Fijok .

Slovenija zaenkrat ne pozna poraza, na vsaki tekmi so suvereno upravičile vlogo favoritinj in niso oddale še nobenega niza. Kapetanka Slovenije se zaveda, da jih v finalu čaka težja naloga, a obenem verjame v kakovost naše izbrane vrste: "Švedska bo trši oreh, a stojim za svojimi besedami. Vse je v naših rokah. Verjamem v našo ekipo, redkokatera reprezentanca se lahko ponaša s podobno kakovostjo. Če pokažemo naš najboljši obraz, verjamem, da lahko pridemo do želenega rezultata."

"Pričakujemo veliko težjo tekmo, kot so bile do zdaj. Gre za finale, zato bosta obe ekipi zelo motivirani in pripravljeni. Čaka nas težka borba, a verjamem, da zmoremo priti do tako želene zmage. Upam, da bodo šle stvari v našo korist," pa je njene besede potrdila tudi njena soigralka, slovenska korektorka Eva Zatković.