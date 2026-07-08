Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Slovenke v en glas: Pozorne moramo biti predvsem na švedsko korektorico

Örebro, 08. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Luka Marinšek
Slovenija - Slovaška

Pred slovenskimi odbojkaricami je največja tekma letošnje sezone. Na Švedskem se bodo z domačo reprezentanco udarile v prvem finalnem srečanju Evropske lige. Slovenke so v Skandinavijo prišle brezhibne, na dosedanjih osmih tekmah niso oddale niti enega niza, a Švedinje bodo zagotovo trši oreh. Obračun boste lahko od 17.50 naprej spremljali na Kanalu A in VOYO.

Švedska - Slovenija
Švedska - Slovenija
FOTO: 24UR

Pred slovenskimi odbojkaricami je prvo od dveh odločilnih dejanj letošnje Evropske lige, v kateri doslej še niso doživele poraza. Danes se bo začel boj za evropsko lovoriko, na drugi strani mreže pa bodo stale neugodne Švedinje, ki so v letošnji izvedbi tekmovanja prav tako dobile vse svoje obračune. Nekoliko boljšo statistiko imajo doslej varovanke Alessandra Oreficeja, ki tekmicam niso oddale niti niza, medtem ko so Švedinje en niz prepustile Avstrijkam. Do finala so se prebile z zmagama s 3:2 in 3:1 proti Madžarkam.

Slovenke se dobro zavedajo nevarnosti, ki preti na drugi strani mreže, kjer bodo Skandinavke zagotovo računale na svoje glavno orožje, korektorico Isabello Haak, ki je s Fatoumatto Sillah v minuli klubski sezoni igrala za italijanskega prvaka Imoco Conegliano. "Zavedamo se, da bo njihova korektorica oddelala svoje. Čez celotno tekmo je ne moremo popolnoma zaustaviti, zato je pomembno, da se po najboljših možnih močeh držimo začrtanega načrta. Dobrodošli bi bili agresivni servisi, pokazati moramo našo najboljšo odbojko. Kljub temu, da smo rezultatsko brezhibne, je v naši igri še veliko rezerve, ki jo lahko izkoristimo. Upam, da do tega pride na naslednjih dveh tekmah," je o kakovosti nasprotnic izjavila Lorena Lorber Fijok.

Slovenija zaenkrat ne pozna poraza, na vsaki tekmi so suvereno upravičile vlogo favoritinj in niso oddale še nobenega niza. Kapetanka Slovenije se zaveda, da jih v finalu čaka težja naloga, a obenem verjame v kakovost naše izbrane vrste: "Švedska bo trši oreh, a stojim za svojimi besedami. Vse je v naših rokah. Verjamem v našo ekipo, redkokatera reprezentanca se lahko ponaša s podobno kakovostjo. Če pokažemo naš najboljši obraz, verjamem, da lahko pridemo do želenega rezultata."

"Pričakujemo veliko težjo tekmo, kot so bile do zdaj. Gre za finale, zato bosta obe ekipi zelo motivirani in pripravljeni. Čaka nas težka borba, a verjamem, da zmoremo priti do tako želene zmage. Upam, da bodo šle stvari v našo korist," pa je njene besede potrdila tudi njena soigralka, slovenska korektorka Eva Zatković.

Prvo finalno srečanje si boste lahko danes ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 17.50.

slovenska ženska reprezentanca odbojka lorena lorber fijok saša planinšec eva zatković

Oberstdorf bo gostil SP v nordijskem smučanju

24ur.com Švedska po zmagi nad Hrvaško naslednji tekmec Slovenije
24ur.com Slovenski prvaki dobili nasprotnike v futsal Ligi prvakov
24ur.com Kek: Imamo psihološko prednost glede izida, Švedi pa podporo s tribun
24ur.com Slovenci ciljajo na zmago nad Norvežani v razprodanih Stožicah
24ur.com Slovenske odbojkarice v velikem finalu: Smo blizu, a tako daleč
24ur.com 'Dodatni motiv je poraz iz Helsinkov'
24ur.com Kompletni Slovenci ostrijo ambicije pred helsinškim izzivom: Lahko zmagamo
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Ali nosečnice lahko uporabljajo klimatsko napravo?
Ali nosečnice lahko uporabljajo klimatsko napravo?
32 let pozneje: sinovi norveških legend ponovili zgodbo očetov z mundiala 1994
32 let pozneje: sinovi norveških legend ponovili zgodbo očetov z mundiala 1994
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka ni očarala zgolj z rdečo obleko, temveč tudi z igralskim in plesnim talentom
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Moški v Ljubljani navdušil v hlačah z živalskim vzorcem
Moški v Ljubljani navdušil v hlačah z živalskim vzorcem
Od škandala z Michelle Pfeiffer do 35 let dolge zveze brez poroke
Od škandala z Michelle Pfeiffer do 35 let dolge zveze brez poroke
vizita
Portal
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
So ljudje za debelost res sami krivi?
So ljudje za debelost res sami krivi?
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
cekin
Portal
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
moskisvet
Portal
Princ William razkril nenavadno skrivnost o kralju Charlesu III.
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Mike Tyson pri 60: od najstrašnejšega boksarja na svetu do človeka, ki je našel nov smisel
Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede
Nihče je ni gledal v oči: Zvezdnica v Parizu pritegnila vse poglede
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
Hrupna soseda
Hrupna soseda
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763