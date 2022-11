Slovenke v en glas: Zanima nas le zmaga!

Glavno vprašanje na današnjem druženju z novinarji je bilo jasno, kako psihološko pripraviti igralke za zadnji obračun v drugem delu tekmovanja, v katerem Slovenke trenutno zasedajo četrto mesto v skupini 1, ob tem pa imajo slabe obete za napredovanje med najboljše štiri na turnirju. "Najbolj pomembno bo dvigniti igralke, da tekmo začnejo s podobno energijo kot doslej. Verjamem, da nam bo to uspelo. Imamo širino in verjamem v njihov karakter, ki so ga fenomenalno potrdile na vseh dosedanjih tekmah. Verjamem, da bodo tudi na tej tekmi iztisnile iz sebe vso energijo in dokončale naš posel," je za uradno spletno stran RZS povedal selektor reprezentance Dragan Adžić in dodaja: "Najtežji bo mentalni preskok, kako se vrniti v tekmovalni pogon. Verjamem, da nam bo do morebitne zmage proti Madžarski pomagalo tudi to, kar smo naredili do zdaj, in ta stabilnost, ki smo jo pokazali na vseh tekmah. Bo pa Madžarska zdaj še posebej nevarna in sproščena, ko ni več v igri za napredovanje."