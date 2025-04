Slovenke v 'srbskem kotlu' iščejo pot na SP: Ne bojimo se vzdušja v Boru

OGLAS

Dragan Adžić FOTO: Profimedia icon-expand

Slovenske rokometašice so se s Srbijo, ki so ji po neprepričljivih nastopih na zadnjih tekmovanjih v teh kvalifikacijah na pomoč priskočile štiri izjemno izkušene rokometašice, prvič pomerile v sredo v Celju. Ob srčni igri so pokazale svoj nepopustljivi in borbeni značaj ter se večkrat vrnile v igro po treh zadetkih zaostanka. V zadnjih minutah so imele celo priložnost, da bi tekmo dobile, a se je obračun končal z neodločenim izidom 29:29.

"Naša hitra igra je prinesla tudi nekaj napak. Potrebna bo večja osredotočenost pri hitrem začetku napadov s sredine igrišča ter strelih na prazen gol, v kolikor se nam bo za to ponudila priložnost," se je pred zadnjim treningom v domovini na sredin dvoboj ozrla vratarka Maja Vojnovič, s 14 obrambami ena najboljših slovenskih posameznic omenjene tekme.

Maja Vojnovič FOTO: Profimedia icon-expand

"Pred prvo tekmo smo imeli v tem tednu na voljo le po en trening za obrambo in napad. Do druge tekme je na voljo več časa za pripravo, obenem pa tudi nekoliko več časa za počitek, saj je še minuli vikend večina naših reprezentantk nastopala na zaključnem turnirju Pokala Slovenije. V Boru pričakujemo sijajen ambient, a ne verjamem, da bo ta negativno vplival na naša dekleta. Prepričan sem, da jih bo, tako kot vedno, le še bolj motiviral, " pa optimizma pred nedeljsko tekmo za biti ali ne biti ne skriva selektor Adžić.

Po neodločenem ozadju v Savinjski dolini bo na letošnje svetovno prvenstvo napredovala reprezentanca, ki bo dobila tekmo na vzhodu Srbije. V primeru, da bo rezultat po 60 minutah izenačen, bodo o napredovanju odločali streli s sedmih metrov. Najprej bi v tem primeru ekipi čakali seriji petih strelov, v primeru vnovičnega izenačenja pa bi zmagovalke odločili izmenični streli.

"V večjem delu tekme v Celju smo se izjemno dobro odzvali na igro tekmic. Rezerve seveda obstajajo. Sposobni smo igrati še veliko hitreje in Srbkinje omejiti na manjše število doseženih zadetkov," pred gostovanjem v Boru še razmišlja Črnogorec na slovenski klopi in dodaja: "Tekma se bo začela z izhodiščnega položaja. Srbija ima sijajno ekipo, povratnice pa so pokazale, v kakšni pripravljenosti so. Pri nas je vzdušje še naprej odlično, tudi zdravje nam služi. Verjamem, da smo ob veliki motivaciji na gostovanju sposobni pokazati še več!"

Dragana Cvijić in Andrea Lekić sta v kad veh obdobjih igrale za Krim Mercator. FOTO: Damjan Žibert icon-expand