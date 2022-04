Slovenija za uvod pokala BJK boljša od Gruzije

Najprej je na peščena igrišča v turškem letovišču stopila Juvanova (81. na lestvici WTA), ki je bila po manjših začetnih težavah s 7:5, 6:1 boljša od 1016. igralke lestvice WTA, Zozije Kardava.

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je imela nekaj težav z 20-letno Gruzijko in z razmerami v prvem nizu. Kar trikrat je izgubila svoj začetni udarec, potem pa po zaostanku z 2:5 nanizala pet zaporednih iger za osvojitev prvega niza. V drugem je 81. igralka sveta oddala le še eno igro, dvoboj pa je trajal uro in osem minut. "Razmere so težke, precej piha. Hitro se moraš prilagoditi in s tem sem imela na začetku malo več težav. Dobro sem se prilagodila, vesela sem prve zmage," je po dvoboju dejala Juvanova.

Drugi posamični dvoboj je bil prav tako bolj izenačen le v prvem nizu, nato pa je lanska polfinalistka OP Francije Zidanškova (27.) zanesljivo opravila z Mariam Bolkvadze (157.). Slavila je s 6:3, 6:0 po uri in 11 minutah.

Zidanškova je v prvem nizu sicer na začetku enkrat izgubila servis, a dosegla dva "breaka" v prvih štirih igrah. Ko ji je stekel začetni udarec, je mirno krmarila do osvojitve prvega niza. V drugem je takoj na začetku odvzela tekmici še en servis ter nato še z dvema v tretji in peti igri hitro razrešila vse dvome o zmagovalki.