Slovenke z novo zmago do napredovanja v drugi del tekmovanja

Na evropskem ženskem rokometnem prvenstvu, ki se odvija v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori, so se naše predstavnice prebile v drugi del tekmovanja, ki bo potekalo v Ljubljani. Po zmagi nad Dansko in porazu proti Švedski so v torek, v tretjem krogu skupinskega dela, v celjskem Zlatorogu premagale nepredvidljive Srbkinje. Rezultat je na koncu kazal 27:24 (13:15).

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right Slovenke so na odločilni tekmi za uvrstitev v drugi del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v Ljubljani, izpolnile svoj cilj in na kolena položile tekmice iz Srbije, ki jih vodi slovenski strokovnjak Uroš Bregar. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slovenija, ki je v uvodnem krogu premagala Dansko z 28:26, v drugem pa izgubila s Švedsko z 22:33, bo v drugi del tekmovanja prenesla dve točki. Končni razplet v skupini B bo znan po večerni tekmi med Švedsko in Dansko, ki se bo v celjski dvorani Zlatorog pričela ob 20.30. V slovenski izbrani vrsti je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Elizabeth Omoregie s šestimi goli, Ana Gros je prispevala pet, Tija Gomilar Zickero pa štiri gole. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke