Slovenke z zmago nad Grkinjami do prvega mesta v skupini

Slovenske odbojkarice so v skupini B dosegle pet zmag na šestih tekmah, izgubile so le na gostovanju na Portugalskem, ko so bile tekmice uspešnejše s 3:2. Pred tem je slovenska izbrana vrsta slavila nad Estonijo in Grčijo, tri tekme pa so varovanke Alessandra Chiappinija dobile brez izgubljenega niza.